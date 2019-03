Delgado, ante la querella de la Fiscalía contra Torra: "Las institucio

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha expresado este miércoles que "las instituciones funcionan" al ser preguntada por la querella de la Fiscalía Superior de Cataluña contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por la supuesta comisión de un delito de desobediencia al no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de los edificios públicos.En declaraciones a los periodistas en Córdoba, la ministra ha señalado que no puede "comentar actuaciones judiciales, sobre todo porque están 'sub judice'", pero sí ha subrayado que "las instituciones han funcionado", de manera que "es importante contarle a la ciudadanía que las cosas funcionan", ha apostillado.En este sentido, ha indicado que "la Junta Electoral Central es el órgano jurisdiccional encargado de velar porque nadie se salte las reglas del juego, en este caso las reglas del juego democráticas de un proceso electoral", de modo que "si la Junta Electoral Central en el marco de sus competencias detecta que alguien puede estar saltándose las reglas, haciendo trampas, pues entonces avisa de que eso no se puede hacer"."Si no se produce la reacción que pide la Junta Electoral Central, pues deduce testimonio para que la Fiscalía determine si esa acción es o no constitutiva de delito, y esto es lo que ocurre", ha explicado la ministra, quien ha dicho, "sin entrar en el fondo", que este es el procedimiento y "tiene que dejar a todos y todas muy tranquilos de que esto funciona y las instituciones han funcionado"."No se puede intentar forzar, ni intentar buscar otro tipo de explicaciones", ha expresado la ministra, a lo que ha agregado que "en esto se puede estar muy satisfechos".En concreto, la Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado este miércoles una querella contra Quim Torra y en la misma, recogida por Europa Press, pide, entre otras actuaciones, citar a declarar al presidente del Govern, y que la Conselleria de Presidencia envíe copia del informe de sus Servicios Jurídicos "relativo al mantenimiento de simbología en las sedes de la Administración autonómica en período electoral".También, pide a la Jefatura de Policía de Cataluña sus actas de comprobación con relación a informes de la Delegación del Gobierno en cumplimiento de los acuerdos de la JEC, y al comisario jefe de Mossos d'Esquadra, que informe "acerca del debido cumplimiento de lo resuelto por la Junta" el 21 de marzo.--EUROPA PRESS--