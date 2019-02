CSIF reclama a la Junta que dote del servicio de cita previa al Registro Civil

CSIF-Córdoba ha presentado este jueves un escrito ante la Secretaría General de la Delegación de Justicia mediante el que reclama a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía "que ponga en marcha de manera urgente el servicio de cita previa en el Registro Civil de Córdoba, para permitir un normal funcionamiento de este órgano en la tramitación de los expedientes".A este respecto y en un comunicado, el responsable del Sector de Justicia de CSIF-Córdoba, Diego Díaz, ha señalado que, "desde hace un año y medio la Junta de Andalucía considera necesaria la activación del servicio de cita previa en el Registro Civil y, sin embargo, todo parece indicar que nos encontramos con otra promesa incumplida al no haberse puesto en funcionamiento a pesar de haberse licitado la prestación de este servicio".Por ello, en su escrito, el sindicato resalta que este órgano judicial se encuentra "totalmente saturado" al "no satisfacer las necesidades de los usuarios dentro de unos plazos razonables, incluso dándose casos de personas que no pueden ser atendidos tras soportar largas esperas".--EUROPA PRESS--