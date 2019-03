CSIF Córdoba ha alertado este miércoles de la "importante reducción de la plantilla en la Jefatura Provincial de Tráfico, sobre todo en el caso de los operadores de información, que son los encargados de atender a los ciudadanos en ventanilla para resolver distintos trámites".En un comunicado, el sindicato ha destacado que "esta falta de personal supone una creciente sobrecarga laboral para los trabajadores, al tener que encargarse de tareas que no les corresponden a fin de poder seguir prestando el servicio", de forma que "la carga laboral media por cada empleado al año es de 5.333 trámites, al mismo tiempo que los examinadores de tráfico realizan una media de 1.795 pruebas anuales".El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Francisco Guerrero, ha informado que la relación de puestos de trabajo (RPT) recoge que este organismo "debe contar con una plantilla formada por 67 trabajadores", pero "en la actualidad solo están operativos 52, al encontrarse el resto de baja o al haber vacantes sin cubrir, lo que supone que la plantilla tiene un déficit de casi el 30 por ciento".CSIF ha avisado que, si no se toman medidas de forma urgente para cubrir todas esas vacantes, "esta situación de escasez de personal se verá agravada con toda probabilidad en Semana Santa y este próximo verano, debido a las jubilaciones que se producirán", generando más vacantes "que no está previsto que se sustituyan a corto plazo", a lo que se suma que "algunos operadores han pedido puestos en otros organismos en los concursos de traslados".--EUROPA PRESS--