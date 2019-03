Córdoba.- Cs valora que la Junta "sea consciente" de que "tenemos que

El portavoz provincial de Ciudadanos en Córdoba, Marcial Gómez Balsera, ha valorado que "la Junta de Andalucía ahora es consciente que tenemos que ponerle la alfombra roja al emprendimiento, a los que generan empleo y riqueza", tras conocer que el Consejo de Gobierno de Andalucía del pasado martes anunció que Economía liderará un grupo de expertos con representantes de otras consejerías para dar forma al Plan de Mejora de la Regulación Económica."Ya hemos perdido mucho tiempo, casi 40 años en los que no hemos apostado de forma real y efectiva por los que generan empleo y riqueza en nuestra comunidad: los emprendedores" ha señalado Gómez Balsera, quien ha destacado que "no podíamos permitirnos más tiempo que las administraciones públicas siguieran poniendo zancadillas y palos en las ruedas a quienes quieren establecerse en nuestra ciudad y crear puestos de trabajo", según ha informado el partido en un comunicado.En este sentido, el portavoz provincial de Cs ha celebrado que "el Gobierno del cambio, esté cumpliendo lo prometido en la campaña electoral y haya empezado a dar los primeros pasos para reducir la burocracia y facilitar el emprendimiento"."Los tiempos del socialismo estatalista, en los que la Junta de Andalucía era la mayor empresa de nuestra tierra, han terminado" ha incidido Gómez Balsera. Además de puntualizar que "está en el ADN de Ciudadanos la apuesta por el talento, por los emprendedores y los autónomos, por aquellos que cada mañana levantan la persiana de su negocio con mucho esfuerzo", ha subrayado que "ahora los emprendedores cordobeses y los de Andalucía, saben que gracias a Cs tienen al Gobierno de la Junta de su lado y no enfrente".Por último, el también candidato de Cs al Congreso ha apuntado que "el objetivo del Gobierno es atraer inversiones a nuestra comunidad autónoma, algo que supondría un revulsivo para la economía cordobesa tan falta de inversiones".--EUROPA PRESS--