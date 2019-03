Cs valora que la Junta inicie los trámites para el cierre de la Fundación Mediara

El portavoz provincial de Cs en Córdoba, Marcial Gómez, ha valorado la autorización del inicio de los trámites para la extinción de la Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y Arbitraje de Andalucía (Mediara), por parte de la Junta de Andalucía.A su juicio, "esta medida va en sintonía con la prioridad marcada por Ciudadanos de reducción de las estructuras orgánicas de la Junta", a la par que ha subrayado que "desde la llegada de Cs al Gobierno andaluz, ya se han suprimido 85 consorcios que no tenían actividad alguna, pero que sí contaban con presupuesto", según ha informado el partido en una nota.El portavoz provincial de Ciudadanos ha dicho que "es fundamental acabar con los chiringuitos políticos que el PSOE tenía en la Junta" y ha expresado que "hay que acabar con la grasa de la administración, para dotarla de más músculo para que los andaluces tengan unos servicios públicos de calidad"."Frente a los socialistas que decían que el dinero público no es de nadie, en Cs decimos que el dinero público es de todos, y por eso hay que vigilar en qué se gasta" ha sentenciado el representante del partido liberal en Córdoba, ha resaltado.Según Gómez Balsera, "esta Fundación contaba con subvención anual nominativa de más de un millón de euros y de una plantilla de dos personas, costando a los andaluces casi dos millones de euros al año sin tener ningún tipo de actividad".Durante los siete años que ha estado abierta y en los que "no ha contado con actividad alguna", ha insistido el portavoz provincial de la formación naranja en Córdoba, "ha costado a los andaluces casi diez millones de euros que han dejado de invertirse en sanidad, educación o políticas sociales".En este sentido, Gómez Balsera ha destacado que "el dinero público es de todos y es responsabilidad de los cargos políticos que están en las instituciones gestionarlo de forma eficaz y pensando en todos los andaluces".Cabe recordar que la Fundación Mediara tenía entre sus fines la promoción de la mediación y el arbitraje como formas de resolución de conflictos complementarias a la jurisdiccional y la realización de actividades que posibilitaran un marco institucional para la mediación y el arbitraje privados en Andalucía.--EUROPA PRESS--