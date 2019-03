Córdoba.- Cs valora que el Gobierno andaluz "impulse la FP Dual y la a

El portavoz de Cs en Córdoba, Marcial Gómez Balsera, ha valorado que el Gobierno de Andalucía "impulse la Formación Profesional (FP) Dual y la adapte a las necesidades del mercado laboral"."La nueva Andalucía que queremos en Ciudadanos tiene que darle un futuro mejor a nuestros jóvenes para que no tengan que marcharse y, por eso, el primer paso debe ser ofrecer una formación académica acorde a nueva oferta laboral", ha explicado en un comunicado el portavoz de Cs.Para Gómez Balsera, "es una buena noticia para los jóvenes andaluces que las Consejerías de Educación y de Empleo trabajen de la mano para iniciar los trámites de la nueva Ley de la FP, que impulsará la Formación Profesional Dual y la empleabilidad de los jóvenes".En este sentido, el también candidato de Cs a las elecciones Generales por Córdoba ha afirmado que "no sólo se tiene que formar a los jóvenes andaluces para los empleos de hoy, sino prepararlos para que cuenten con la mejor capacitación para encarar las profesiones del mañana, los que aún no conocemos y están por llegar"."La revolución digital y los cambios de nuestro tiempo son una oportunidad para los jóvenes andaluces si sabemos ofrecerles una buena formación dual", ha incidido Gómez Balsera, a la vez que ha subrayado que "esta reforma requiere la participación y el compromiso de todos los agentes implicados".Asimismo, el portavoz provincial de la formación naranja en Córdoba ha insistido en que "Cs siempre ha apostado por la FP Dual que se adapte al mercado de trabajo" y ha resaltado que "la Formación Profesional Dual es una modalidad formativa que combina las competencias adquiridas en las aulas con la formación práctica en empresas del sector, tal y como hacen, con gran éxito, otros países europeos".