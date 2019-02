José Luis Vilches

El concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Córdoba José Luis Vilches cree que el delegado de Turismo, Pedro García (IU), tiene que dimitir ante "los últimos datos demoledores relacionados con la bajada de turismo en la capital", de modo que cree que "lo digno sería que dimitiera de su cargo".En una rueda de prensa, el edil ha explicado que "lo sucedido en el último consejo rector se sale ya de lo que se ha podido considerar habitual hasta ahora, al pretender García que se aprobasen los presupuestos con tres reparos de la Intervención municipal, cayendo en prevaricación".En este sentido, el representante de Cs ha apuntado que dos de los reparos "habían sido ocultados por García", de ahí que le dijera que "debido a esta ineficacia, no está capacitado para seguir al frente del Imtur, con lo cual que dimita"."Si no dimite, como es presumible, nos dirigiremos a la alcaldesa, que es quien tiene la potestad para mover el banquillo como ya le hemos dicho en otra oportunidad", ha resaltado Vilches, quien ha advertido de que "el consejo rector del Imtur lleva meses que no aborda temas relacionados con el turismo y se limita a asuntos burocráticos".--EUROPA PRESS--