Cs exigirá responsabilidades sobre la negativa de Urbanismo al proyecto del Hotel Mercer

David Dorado

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha anunciado este martes que en el próximo consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García (IU), "tendrá que explicar, alto y claro, si ha mentido o no a los cordobeses sobre el proyecto del Hotel Mercer".En una nota, el edil ha advertido de que se está "ante un nuevo episodio de agravios a la iniciativa privada en Córdoba", a lo que ha agregado que "no se puede ser más descarado a la hora de ponerle trabas o, lo que es peor, rechazar una propuesta de inversión que conllevaría la creación de puestos de trabajo de calidad, tan necesarios en la ciudad".Por eso, ha anunciado que pedirán responsabilidades a García sobre la negativa de la Gerencia de Urbanismo al proyecto del Hotel Mercer y ha añadido que "es lamentable la actitud, ya habitual, de no facilitar nada la actividad económica y el crecimiento de la ciudad, llegando incluso al límite de inventarse informes negativos de otra administración"."Esto tiene un nombre muy feo", ha insistido el portavoz municipal de la formación naranja, quien ha dicho que teme que "le está dando armas al inversor para llevar a la Gerencia Municipal de Urbanismo ante los tribunales"."Es muy grave que la Delegación de Cultura de la Junta salga a desmentir al presidente de la Gerencia de Urbanismo", ha incidido Dorado, quien se ha preguntado "¿qué pensarán de Córdoba quién vea esto desde fuera?".El concejal de Cs ha exigido al equipo de gobierno y a la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), que "de manera inmediata tome cartas en el asunto, destituyendo a su delegado de Urbanismo si se confirma que se ha engañado a la ciudadanía", y ha destacado "la necesidad de poner todos los medios necesarios para facilitar la licencia al Hotel Mercer, así como a todas las que, desde hace años, se mantienen bloqueadas desde la Gerencia de Urbanismo".A juicio de Dorado, "García no tiene conocimientos en urbanismo ni voluntad constructiva, a pesar de que está al frente de un organismo vital para Córdoba".--EUROPA PRESS--