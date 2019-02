Fran Carrillo

El parlamentario andaluz de Cs por Córdoba, Francisco Carrillo, quien jurará su cargo como senador el próximo martes, ha asegurado este viernes que "la tolerancia cero con la corrupción es innegociable" y que "se seguirán cerrando chiringuitos políticos".En una rueda de prensa, ha detallado que "en estas tres semanas de nueva legislatura ya se han tomado medidas significativas, medidas importantes que no se habían tomado antes y que vienen a refrendar el compromiso y el pacto que Ciudadanos ha tenido con los andaluces durante la campaña electoral".En este sentido, Carrillo ha lamentado que "algunos pretendan que hagamos en tres semanas escasas de legislatura del cambio lo que ellos no han sido capaces de hacer en 37 años".Entre las acciones que se han llevado a cabo, ha apuntado "la reducción en un 15 por ciento de los altos cargos en las consejerías, lo que supondrán unos seis millones de euros de ahorro para los andaluces", y ha señalado que "en campaña dijimos tolerancia cero a la corrupción y estamos cumpliendo".El diputado autonómico de Cs ha puesto en valor que "la Consejería de Educación haya anunciado la puesta en marcha para el próximo verano de un plan de choque contra el abandono escolar temprano con el refuerzo de las matemáticas, inglés y lectura en alumnos de primaria" y ha explicado que "este 'Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo' se desarrollará durante el mes de julio en centros públicos y concertados, y a su vez servirá para facilitar la conciliación familiar y para que los escolares practiquen deporte".El también portavoz adjunto del grupo parlamentario de Cs ha resaltado "el impulso de la comisión de la Faffe para saber qué ha pasado con el dinero de esas tarjetas y de esa forma opaca de hacer política que tanto ha disgustado a los andaluces", así como "la puesta en marcha de la Oficina Antifraude que el PSOE no quería y aún ahora sin estar en el Gobierno no ve con buenos ojos". "Desde Cs queremos saber qué se ha hecho con el dinero de los andaluces en todos estos años", ha apostillado."Se están cerrando chiringuitos políticos, tal y como prometió Cs a los andaluces en la campaña", ha aseverado Carrillo, quien ha insistido en que "el Consorcio Guadalquivir no ha sido ni la primera, ni la última víctima de las formas y corruptelas del partido que durante las últimas décadas ha gobernado la Junta de Andalucía". "Ciudadanos cumple con la palabra dada a los andaluces y dice no a los chiringuitos políticos", ha asegurado el parlamentario andaluz.Además, ha definido estas semanas como "de mucho trabajo y de mucha responsabilidad" y ha destacado que "también se ha comprobado que el PSOE se cree que Andalucía es suya y que la Junta aún les pertenece". "Que el PSOE se vaya abrigando, porque le esperan inviernos muy fríos, porque no están acostumbrados al cambio y a la alternativa", ha manifestado.--EUROPA PRESS--