El diputado nacional de Ciudadanos por Córdoba, Marcial Gómez Balsera

El portavoz provincial de Cs en Córdoba, Marcial Gómez, ha defendido este viernes por el Día Internacional de la Mujer que "el feminismo tiene que ser una lucha inclusiva en la que no se puede prescindir de nadie".En una rueda de prensa, que ha comenzado recordando a "Josefina Escobar, la primera mujer abogada de Córdoba", recientemente fallecida, Marcial Gómez ha lamentado que "el 8M se politice", a la vez que ha asegurado que estará en la manifestación de esta tarde, dado que "hay motivos de sobra para ir, para reivindicar la igualdad real y efectiva, aunque no compartamos todo el contenido del manifiesto que se va a leer", ha precisado.A su juicio, "el feminismo no es decirte cómo tienes que vestir, porque nadie puede decirle a una mujer cómo tiene que vestirse; el feminismo no es decirte qué debes votar, porque nadie puede decirle a una mujer qué es lo tiene que votar; sino que el feminismo es libertad y sin libertad no habrá nunca igualdad", ha afirmado el portavoz provincial de la formación naranja, quien ha recalcado que "hoy reivindicamos la lucha por la igualdad real y efectiva y por acabar con la brecha salarial".Gómez ha aclarado que "en Ciudadanos se respeta el derecho individual a la huelga", pero ha criticado "la demagogia de los cargos del PSOE que han anunciado que donarán su salario de hoy, cuando los días de huelga no se cobran". Así, ha dicho que "como nunca han trabajado fuera de la política no saben que las huelgas te las descuentan de la nómina"."Si no trabajan hoy, en ejercicio de su derecho, que lo comuniquen a las instituciones a las que representan, porque somos todos los españoles los que pagamos su salario y que hagan a título particular las donaciones que quieran", ha remarcado el también diputado nacional.En otro orden de cosas, el portavoz provincial del partido liberal ha lamentado "el escándalo de las listas de espera en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que en el caso de Córdoba afecta a más de 72.000 cordobeses", y ha resaltado "el plan de choque que va a llevar a cabo la Junta para dar una solución lo más rápidamente posible a los cordobeses que se han visto afectados".--EUROPA PRESS--