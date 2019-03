Cs apuesta por contar con los empresarios en la comisión de apoyo al sector industrial que impulsará la Junta

Córdoba.- Cs apuesta por contar con los empresarios en la comisión de

La parlamentaria autonómica de Ciudadanos (Cs) por Córdoba, Isabel Albás, ha defendido este martes la apuesta de su formación por contar con los empresarios en la comisión para la promoción del sector industrial que pondrá en marcha el Gobierno andaluz.Tras una reunión con el presidente de CECO, Antonio Díaz, para trasladarle las medidas y propuestas de dicha comisión que se pondrá en marcha en los próximos días, Albás ha asegurado en una nota que "será la punta de lanza del empleo en la provincia", dado que "esta comisión interdepartamental es buena para Córdoba y da un soplo de aire fresco a toda Andalucía y de forma especial a la provincia".Asimismo, Albás ha asegurado que "en esta comisión se contará con los empresarios y las asociaciones profesionales, porque ellos son los que mejor conocen como está el sector industrial andaluz"."Esta comisión además tiene como objetivo evaluar los proyectos", ha indicado, a la vez que ha comentado que "los anteriores gobiernos andaluces, todos del PSOE, han tenido la mala costumbre de presentar proyectos y no llevarlos a cabo ni evaluarlos, y eso no puede ser", ha puntualizado la parlamentaria andaluza de la formación naranja.Así, Albás ha insistido en que "los cordobeses nos merecemos algo más, nos merecemos un compromiso firme como el que está teniendo este nuevo Gobierno, que llevando a penas un mes va a poner en marcha esta comisión".Para la parlamentaria, "la provincia de Córdoba tiene un potencial enorme como para estar a la cabeza desde un punto de vista industrial", y ha incidido en que "desde Cs no se va a permitir que vuelva a pasar por la provincia una oportunidad como la de Amazon"."Tenemos que conseguir el compromiso de todas las administraciones para ir de la mano de los empresarios y los ciudadanos, tenemos que dejar de estar enfrente", ha afirmado Albás, quien ha aseverado que "como mucho en tres meses esta comisión de apoyo al sector industrial estará dando sus frutos".--EUROPA PRESS--