Córdoba.- 28A.- Crespín (PSOE) pide a los cordobeses que voten, en per

La candidata número dos del PSOE por Córdoba al Congreso de los Diputados, Rafaela Crespín, ha pedido este martes a la ciudadanía cordobesa que vaya a votar el 28 de abril en las elecciones generales y que, en caso de no poder acudir en persona a su colegio electoral, pues que "ejerza su derecho votando por correo, para frenar a la derecha".En este sentido y en el transcurso de un reparto informativo en el mercadillo de Las Setas, en el que también ha participado la candidata socialista al Senado por Córdoba, María Ángeles Luna, y miembros de la Agrupación del PSOE del Distrito Poniente Norte, Crespín ha explicado que "los trámites son sencillos, gratuitos y los plazos para solicitarlo ya han comenzado".De este modo, aquellas personas que prevean que el 28 de abril no podrán acudir a su colegio electoral, según ha precisado la candidata socialista, pueden solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos hasta el próximo 18 de abril.La participación, según ha subrayado Crespín, "es fundamental, porque la sociedad española se juega mucho el 28 de abril", añadiendo que "las urnas llenas significarán progreso y el PSOE viene a ofrecer desarrollo sostenible, igualdad, oportunidades y bienestar social".Según ha explicado la candidata del PSOE de Córdoba al Congreso de los Diputados, los socialistas ofrecen lo que han hecho "en los meses" durante los que han estado gobernando, es decir, "dignidad política, convivencia y diálogo frente al enfrentamiento".Así, los socialistas han "reconquistado los derechos que liquidó el Gobierno del PP, recordando que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez "ha incrementado el Salario Mínimo Interprofesional, ha devuelto la cotización a la Seguridad Social a las cuidadoras de personas en situación de dependencia y ha puesto en marcha planes contra la pobreza infantil".Por su parte, la candidata del PSOE de Córdoba al Senado María Ángeles Luna ha insistido en la importancia de acudir a las urnas el próximo 28 de abril, ya que "hay que frenar a la derecha y la extrema derecha, y el único partido que puede hacer eso es el PSOE".Luna ha señalado que los socialistas han demostrado en los últimos meses, "a pesar de tener solo 84 diputados en el Congreso, ser capaces de hacer políticas que garantizan la igualdad, la sostenibilidad y la cohesión territorial".Por último, María Ángeles Luna ha reiterado la importancia que tiene el voto de la ciudadanía, pues, "para que nadie elija por ti, tienes que ir a votar el día 28 de abril, y si no es posible, optar por el voto por correo".--EUROPA PRESS--