Córdoba Aire Limpio contabiliza 25 denuncias ciudadanas por incidentes contaminantes de Cosmos en 2018

Córdoba.- Córdoba Aire Limpio contabiliza 25 denuncias ciudadanas por

La plataforma Córdoba Aire Limpio ha señalado este jueves que, al hacer el balance del 2018, ha contabilizado que durante dicho año se han presentado en la Delegación Territorial de Medio Ambiente 25 denuncias ciudadanas de incidentes contaminantes de la cementera Cosmos, hechos que "vienen a demostrar" que la Consejería de Medio Ambiente "no controla dichos fenómenos como hemos tenido la oportunidad de demostrar".Al respecto y en una nota, la plataforma ha afirmado que estos incidentes, con mayor o menor intensidad, "no son nuevos, pues se han venido produciendo a lo largo de décadas", siendo "denunciados por los vecinos", pero "las administraciones no adoptan con rigor las medidas tendentes a evitar dichos inconvenientes y, cuando lo han hecho ha sido porque han venido obligados por las legislaciones europeas o por la presión vecinal".Aire Limpio ha detallado que "la Delegación de Medio Ambiente, según aseveran en diferentes escritos, consciente de la sensibilidad de la población ante los incidentes descritos y ante el debate suscitado por la situación de la industria en el casco urbano de Córdoba, ha asumido tres compromisos" que aún "no ha cumplido".Dichos "compromisos" son "la realización de una micro-reubicación de la estación de vigilancia y control de la calidad del aire de Lepanto en el perímetro del parque donde actualmente se encuentra ubicada para evitar su apantallamiento"; así como "iniciar de oficio un expediente de revisión de la autorización ambiental integrada con objeto de exigir a la empresa la instalación de una estación de medida situada en un emplazamiento adecuado de forma que pueda detectar la ocurrencia de emisiones puntuales procedentes de sus instalaciones y evalúe la incidencia de las misma en la calidad del aire de la ciudad".A éstas se le suma "la instalación de una estación fija que formaría parte de la red de vigilancia y control de la calidad del aire que detecte la ocurrencia de emisiones puntuales procedentes de las instalaciones de la empresa Cementos Cosmos SA, es decir, la instalación de una nueva estación de control de la calidad del aire al Este de la cementera", ha expresado el colectivo.Sin embargo, la Delegación Territorial de Medio Ambiente "aún no ha cumplido ninguno de estos compromisos tan reivindicados por la ciudadanía como necesarios para la ciudad", ha indicado Aire Limpio, que ha recalcado que la insistencia en que se cumplan estos compromisos es para que "se sepa objetivamente cuál es la auténtica dimensión de la contaminación de la cementera y se adopten las medida pertinentes para corregir y paliar las continuas molestias".Todo ello se une a "la notable expansión urbanística que se está produciendo en la ciudad con la construcción de una nueva barriada en Chinales y con la reurbanización otras áreas urbanas", que, aunque es "motivo de gran satisfacción", también "supondrá un notable incremento de población que se verá afectada negativamente por las incidencias y contaminación de la cementera".--EUROPA PRESS--