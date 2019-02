Colegio de Médicos y Hospital Quirónsalud abordan las claves en la prevención del siniestro sanitario

Responsables sanitarios durante el desarrollo de las jornadas

El Colegio de Médicos de Córdoba ha organizado este viernes en el Hospital Quirónsalud de la capital cordobesa, una jornada titulada 'Prevención del Siniestro en el ámbito de la responsabilidad profesional del personal sanitario', que es fruto de la colaboración de las asesorías jurídicas de todos los colegios profesionales cordobeses relacionados con la salud.Según ha indiciado la organización del encuentro en una nota, la directora gerente territorial de Quirónsalud Andalucía, Pilar Serrano, ha recibido a los presidentes de los colegios de Médicos, Bernabé Galán; Farmacéuticos, Práxedes Cruz; Dentistas, Rafael Roldán; y Veterinarios, Antonio Arenas, y ha ejercido de anfitriona.Durante su intervención, Serrano ha puesto de manifiesto que "es importante contar con estos foros de debate y análisis para aclarar dudas en lo referente a prevención del siniestro a través de distintos puntos de vista al respecto".La jornada ha contado con una alta participación y todos los presidentes de los colegios sanitarios han coincidido en señalar la importancia del papel que tienen los organismos colegiales en la prevención de riesgos laborales a través de programas que, como esta jornada, contribuyen a concienciar en el cumplimiento de la normativa sobre documentación clínica y en la necesidad de encontrar vías de asegurar la actividad con recursos adaptados al ejercicio profesional.Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, Bernabé Galán, ha sido el encargado de inaugurar la jornada, que, según ha afirmado es "necesaria, porque los cambios sociales y culturales han hecho que, hoy, se haya transformado la relación médico-paciente y eso nos haya convertido a los profesionales sanitarios en prestadores de un servicio público, pero no a pacientes, sino a usuarios"."Este nuevo escenario --ha explicado Galán-- nos obliga a implementar nuevas actitudes en el ejercicio de nuestra profesión, donde a la preocupación por la seguridad del paciente se une, ahora, la de medidas que protejan al profesional frente a posibles reclamaciones".Ya en las ponencias, el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Sánchez Zamorano, y el fiscal jefe, Juan Bautista Calvo-Rubio Burgos, han perfilado la realidad de los límites de la responsabilidad profesional, "íntimamente unida a los criterios de Lex Artis" y amparada "siempre que se cumpla con las obligaciones relacionadas con la documentación clínica". Asimismo, han puesto de relieve que "en algunos casos, la lentitud de la justicia viene a agravar la situación del profesional".Por otro lado, el director de la clínica Forense, José Sáez, también ha insistido en que "no se puede comprender que, hoy, aun no se cumpla rigurosamente con los deberes relativos a la documentación clínica, que es un instrumento básico en la defensa del profesional". Y, por su parte, Rafael Agüera, ha expuesto la experiencia pionera del hospital de La Arruzafa en los procesos de información, que le han valido diferentes acreditaciones de calidad.La jornada ha concluido con un taller conducido por la directora general adjunta y directora del ramo de responsabilidad civil de AMA, Raquel Murillo, que, además de exponer numerosos ejemplos prácticos vividos desde la aseguradora ha insistido en "la dificultad de este sector asegurador, donde la inexistencia de un baremo específico del daño sanitario puede provocar la fijación de indemnizaciones muchas veces desproporcionadas en relación a los equivalentes de otros sectores", situación que "ha provocado la huida del sector asegurador sanitario de muchas compañías".--EUROPA PRESS--