El Centro de Iniciativas para la Cooperación (CIC) Batá, con la implicación y participación directa de más de 300 estudiantes andaluces, en concreto de institutos de las provincias de Córdoba, Málaga y Cádiz, ha iniciado una campaña de sensibilización para fomentar "la clase turista responsable".En concreto, según a información facilitada a Europa Press por CIC Batá, dicha asociación con sede en Córdoba va a editar una postal con las tres recomendaciones más votadas en el que será "el primer concurso de ideas por el turismo sostenible y responsable", partiendo de reivindicaciones como: 'Si no entramos todos, no entro: adiós a los escalones y barreras arquitectónicas' y 'Por un turismo en igualdad, en el que las mujeres sean valoradas por su profesionalidad y puedan viajar solas'.En este contexto, los citados tres centenares de estudiantes andaluces se están formado para que "toda actividad turística se realice desde la responsabilidad y la sostenibilidad social, cultural, ambiental y económica".Para ello se parte de la base de "los efectos negativos" que tiene el turismo de masas "sobre el medio ambiente, sobre el patrimonio cultural o el encarecimiento de la vivienda", razón por la que, desde hace unos meses, estudiantes de ciclos formativos con especialidad en Turismo, especialmente de Córdoba, el Puerto de Santa María (Cádiz), Málaga y los municipios malagueños de Ronda y San Pedro de Alcántara, "se están preparando para viajar en clase turista responsable" de la mano de CIC Batá.Con tal fin, tienen que "preparar una maleta donde no falte el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, la lucha contra el cambio climático, la denuncia de la trata de personas o el reconocimiento de que la diversidad cultural es posible y así lo reivindican los propios estudiantes en la campaña 'En clase turista responsable'".Este es, precisamente, el enfoque de la citada campaña, "recuperar aportaciones y aprendizajes adquiridos durante los talleres impartidos para difundirlos a la ciudadanía y seguir fomentando el turismo responsable", según ha explicado la responsable del proyecto de CIC Batá, Nieves Poyato.La primera acción de la campaña es la celebración del mencionado concurso de ideas y acciones que promueven los valores del turismo sostenible y responsable y, de las más de 400 reflexiones y aportaciones ya escritas por los estudiantes durante las sesiones formativas, se ha hecho una preselección para el concurso con 15 frases, y las tres que reciban más 'me gusta' en Facebook, Twitter e Instagram serán las escogidas para editar la citada postal, como parte del material de sensibilización de la campaña.IDEAS REIVINDICATIVASAsí, las ideas reivindicativas, reflexivas y recomendaciones prácticas son: 'Si no entramos todos, no entro: adiós a los escalones y barreras arquitectónicas', 'Antes de partir, recurre a asociaciones y colectivos locales como fuentes de información', 'Por un turismo en igualdad, en el que las mujeres sean valoradas por su profesionalidad y puedan viajar solas', y 'Contratar guías turísticas que visibilicen a las mujeres que han hecho historia en el lugar'.También se incluyen: 'Potencia la economía local comprando regalos o recuerdos en pequeñas tiendas', 'No existen malos turistas, sino turistas mal informados', 'No mandar lavar las toallas todos los días en el alojamiento' o 'Confeccionar una guía de pequeños comercios y establecimientos locales', entre otras frases que van al concurso.Todas optan a incorporarse a la postal, que será distribuida por lugares y establecimientos turísticos de Andalucía y que circulará también por las redes sociales, de cara a que "la ciudadanía incorpore hábitos y acciones más acordes al turismo responsable durante sus viajes, escapadas o visitas".El concurso, que ha arrancado esta semana, se desarrolla en los perfiles de CIC Batá de Instagram, Facebook y Twitter con la etiqueta '#EnClaseTuristaResponsable', y el próximo lunes 11 de marzo se publicarán los resultados en esas mismas redes sociales.'TURISMUNDO''Turismundo: un viaje hacia la incidencia social a través de un turismo responsable y sostenible', financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es el nombre del proyecto incorporado en las aulas de los IES cordobeses Gran Capitán (ciclos de Hostelería, Eventos y Alojamientos), Galileo Galilei (ciclos de Género e Integración) y Averroes (ciclo de Animación Sociocultural).También forman parte del mismo, en Málaga, los IES Cánovas del Castillo (ciclo de Guías y Alojamientos), Vega del Mar (ciclo de Dependencia) en San Pedro de Alcántara y Pérez de Guzmán (ciclo de Integración Social y Animación Sociocultural) en Ronda, y en la provincia de Cádiz el IES Pintor Juan de Lara (ciclo de Guías) en el Puerto de Santa María, formando en total a más de 300 estudiantes.--EUROPA PRESS--