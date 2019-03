CCOO pide conocer en qué punto están los expedientes de obras y suministros del Consorcio de Bomberos

La Sección Sindical de CCOO en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba ha solicitado por escrito "conocer en qué punto del procedimiento se encuentran los expedientes de los contratos de obras, suministros y servicios que se iban a realizar con cargo al presupuesto de 2018 y que aún no se han llevado a cabo".A este respecto y en un comunicado, 2l delegado de CCOO en el Consorcio, Antonio Mellado, ha dicho que "en enero de 2018 el Consorcio informó, mediante una nota interna a todo el personal operativo, sobre las diferentes contrataciones presupuestadas para ese año en curso, comprometiéndose a llevarlas a cabo mediante un cronograma que no se ha cumplido".El sindicalista ha señalado que, según dicho cronograma, "para el segundo y tercer trimestre de 2018 estaban previstas, entre otras acciones, la adquisición de material para el rescate de animales, la instalación de líneas de vida en vehículos o la renovación de los aparatos de gimnasia en la Red Provincial de Parques, lo cual no se ha llevado a cabo".En el segundo semestre 2018, según ha asegurado Mellado, "se facilitó la relación de contratos de suministros y servicios en fase de estudio y preparación para iniciar los expedientes de contratación de telefonía y la primera fase de telecomunicaciones, y no han comenzado aún", y "tampoco se ha llevado a cabo la modernización de equipos de accidentes de tráfico de la red de parques del Norte de la provincia para adaptarlos a los del resto del Consorcio y solo se han adquirido cizallas".Por último, el sindicalista ha dicho que la Diputación "estaba procediendo a la adjudicación de la redacción de los proyectos de rehabilitación energética de la envolvente térmica de los parques de bomberos de La Carlota, Peñarroya y Pozoblanco, un expediente del que CCOO desconoce su situación actual".--EUROPA PRESS--