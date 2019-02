CCOO denuncia "despidos continuos" en Emergia en Córdoba y traslados i

El sindicato provincial de Servicios de CCOO en Córdoba ha denunciado y ganado en los juzgados, al ser considerados improcedentes, los "despidos continuos que se vienen produciendo en Emergia, la mayor 'call center' de España, en cuyo centro de Córdoba trabajan más de 800 personas, más del 60 por ciento mujeres", a las que también les ofrecen traslados a Barcelona que, según el sindicato, resultan inviables.A este respecto y en rueda de prensa, el secretario general del mencionado sindicato provincial, Manuel Casado, ha explicado que "este es un sector muy feminizado, muy joven y muy precarizado, que se caracteriza por salarios muy bajos y alto nivel de estrés", señalando que la situación que se vive en la empresa no es nueva, pues "hace más de un año que el sindicato mantuvo una reunión con la firma y se llegó a un acuerdo para dar estabilidad a la plantilla que hasta hoy no se ha cumplido".Por su parte, el delegado de CCOO en Emergia, Francisco Fernández, ha criticado que la política de contratación de la empresa "es muy precaria", pues "se están haciendo unas nuevas contrataciones de media jornada, es decir, de cuatro horas", y "hay mucha rotación, muchas entradas y salidas".Además, "la empresa empezó a despedir aduciendo baja productividad, cuando los empleados son "realmente somos asesores", que no tienen "un índice de comercialidad", es decir, que no tienen "que vender nada", según su contrato, pero se le obliga a ello, señalando Fernández que "esos despidos se denunciaron y se consiguió que se consideraran improcedentes".Entonces, según ha relatado el sindicalista, "la empresa realizó varios despidos por causas disciplinarias e, igualmente, el sindicato denunció y los despidos fueron declarados improcedentes".Tras ello, "la semana pasada, la empresa propuso modificaciones sustanciales de contrato a 15 trabajadores para invitarles a irse a Barcelona" y "esto es inviable", pues se les da un plazo de 15 días, en el que no hay tiempo para "averiguar un colegio y un sitio donde vivir", con lo que, en realidad "están invitando al trabajador a irse a la calle".Además, según ha precisado Fernández, "el comité de empresa de Barcelona ha confirmado que allí no hay sitio y también se están produciendo despidos", por lo que "es incongruente que estén invitando a irse a Barcelona, cuando en Barcelona no hay sitio para los trabajadores de Córdoba".Con todo ello "no persiguen otra cosa que abaratar los despidos, para tratar de pagar 20 días por año trabajado en vez de los 33 que les corresponden por despido improcedente", según ha indicado el responsable sindical de Emergia, quien también ha criticado que "a madres con reducción de jornada que estaban fijas en horario de mañana, las pasen a horario de tarde a tres horas, con lo que cobran menos que una ayuda subsidiaria", y "las están invitando también a que se vayan de la empresa".A ello se suma la "incongruencia de que, a la vez que "está saliendo gente, hay ofertas de trabajo" y, por ello, CCOO pide a la empresa "que reubique a los trabajadores en la empresa hermana, Emergia Relliance, y que se siente a negociar un plan de estabilización del empleo que incluya la ampliación de contratos de media jornada a jornada completa, entre otras medidas".Por otra parte, Casado y Fernández han criticado la "actitud antisindical" de la empresa, "que restringe, cuando no omite, información al comité de empresa, hecho que se ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo", si bien los representantes sindicales afirman estar "abiertos al diálogo".--EUROPA PRESS--