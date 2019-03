CCOO critica que la Junta no haya constituido aún la Comisión Provincial sobre la Renta Mínima de Inserción

Córdoba.- CCOO critica que el Consejo Municipal de Inmigración no se h

CCOO Córdoba ha criticado este martes que "la Junta de Andalucía no ha constituido todavía la Comisión Provincial de Coordinación, Control y Seguimiento de la Renta Mínima de Inserción Social en nuestra provincia", cuando resulta que dicha renta se puso en marcha "en enero del 2018 como un nuevo derecho subjetivo enfocado a paliar la situación de necesidad de familias en situaciones de vulnerabilidad y extrema necesidad".A este respecto y en un comunicado, el responsable de Política Social de CCOO Córdoba, Said Faz, ha recordado que el Decreto Ley 3/2017 que estableció la Renta Mínima de Inserción Social "es de obligado cumplimiento, y que se deben proporcionar todos los recursos necesarios para ello y, además, el decreto determina que se debe crear una Comisión Provincial de Coordinación, que habrá de reunirse al menos dos veces al año".Sus funciones serán coordinar, evaluar, hacer un seguimiento y controlar la ejecución de la Renta Mínima de Inserción Social en la provincia, pero "esta comisión aún no se ha constituido, por lo que desconocemos cómo se está implantando la renta en nuestra provincia", según ha lamentado Faz.Lo que sí afirma saber el sindicalista es que "la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Córdoba acumula en este momento alrededor de 5.500 solicitudes de Renta Mínima de Inserción pendientes de resolución en la provincia, según informó la propia Junta, que solo ha abonado alrededor del diez por ciento de las ayudas solicitadas desde su puesta en marcha en enero de 2018".Faz ha señalado que "el enorme número de solicitudes y la falta de previsión de personal para atenderlas han originado un gran volumen de trabajo en la Delegación de Igualdad de la Junta de Andalucía, provocando, además, una importante sobrecarga de trabajo para el personal que lleva la tramitación de los expedientes de solicitud de la renta", hasta el punto de que "el Defensor del Pueblo Andaluz ha denunciado dicha realidad, recomendando contratar más personal fijo para desbloquear la situación".Por eso, CCOO ha criticado que "la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba no haya tomado medidas urgentes para desbloquear la situación en nuestra provincia, llevando a miles de familias a una situación desesperada, que supone esperar más de diez meses para percibir una ayuda que ha sido enfocada como ayuda de emergencia para paliar la situación dramática que viven muchas familias y personas" en Córdoba.Por ello, el responsable sindical ha hecho hincapié en que "es urgente el refuerzo del personal necesario, tanto en los Servicios Sociales Comunitarios, como en la Delegación Provincial de la Consejería, y mejorar la gestión informática de esta prestación, que se ha revelado insuficiente hasta el momento".--EUROPA PRESS--