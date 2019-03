Said Faz y Marina Borrego en la rueda de prensa

El responsable de Migraciones de CCOO de Córdoba, Said Faz, ha criticado este jueves, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que el Consejo Municipal de Inmigración no se haya reunido "ni una sola vez" desde su constitución.En este sentido y en un comunicado, Faz ha dicho lamentar "la oportunidad fallida que nos brindaba el Consejo Municipal de Inmigración", que "solo se ha reunido una vez en todo el mandato, para su constitución, y no se han tenido en cuenta las peticiones de las organizaciones sociales y sindicales pidiendo el debate y soluciones a los problemas del colectivo inmigrante en la ciudad y de la convivencia en general".Junto a ello, Faz ha alertado del "repunte de los delitos de odio" y de "los riesgos que se vislumbran respecto a comportamientos racistas por parte de movimientos o partidos políticos que articulan discursos de odio contra el diferente étnico, pero también por su condición religiosa, nacional o sexual"."No se trata de populismos --ha subrayado--, son fascismos, tal y como se articularon los movimientos fascistas desde su primera configuración, esto es, buscando excluir al diferente, segregarlo y discriminarlo por el hecho de serlo", por lo que ha advertido de "comportamientos extremadamente peligrosos que amenazan la convivencia y la solidaridad, como los recientes atentados contra personas inocentes en las mezquitas de Nueva Zelanda".Por eso, según ha argumentado, "el extremismo político de la derecha y ultraderecha en nuestro país, con discursos inhumanos que cosifican a las personas inmigrantes, sobre todo a las mujeres y menores, hace urgente e imprescindible un posicionamiento nítido y contundente por parte de los actores sociales contra cualquier movimiento, grupo o corriente de opinión que justifique la discriminación del diferente", es decir, "se trata de ejercer la democracia militante, que exige una actitud vigilante y proactiva ante este tipo de discursos o actitudes".Al mismo tiempo, CCOO-Córdoba ha exigido a las instituciones cordobesas y autonómicas y al Gobierno del Estado "una acción vigilante, rápida, eficaz y contundente contra cualquier atisbo de justificación social o institucional de la discriminación".--EUROPA PRESS--