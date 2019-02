El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha criticado este jueves el "desmantelamiento que están sufriendo los comedores de gestión directa de los centros educativos públicos de la provincia, en los que las bajas del personal de cocina tardan meses en cubrirse, si es que se cubren, obligando al personal que queda a asumir una sobrecarga de trabajo que no solo pone en peligro su salud, sino el propio servicio".A este respecto y en un comunicado, el secretario general de este sindicato, Antonio Sánchez, ha explicado que, "no es solo que las bajas se tarden en cubrir, sino que en muchos casos se están dejando de dotar las plazas que quedan vacantes", siendo éste "el caso de la plaza de ayudante de cocina (por jubilación) que quedaba libre el pasado 20 de noviembre en el colegio público Carmona Sosa de Palma del Río", cuando en su comedor se "atiende a diario a 174 menores, algunos de ellos con necesidades alimenticias especiales".Pero es que, según ha señalado el sindicalista, la situación que vive dicho colegio "no es excepcional", puesto que "desde 2012 se han perdido innumerables puestos de trabajo, especialmente entre el personal de limpieza y alojamiento".Sánchez ha hecho hincapié en que "la falta de personal, no solo supone un deterioro del funcionamiento de los centros educativos, sino que está provocando un gran estrés laboral entre el personal, que debe asumir una carga de trabajo muy por encima de la que le corresponde".Por ello, CCOO ha reclamado a la nueva delegada territorial de Educación de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, "que ponga fin a este progresivo desmantelamiento de los servicios educativos y que se dote a los centros del personal necesario para poder ofrecer a los menores y sus familias el servicio de calidad que una educación moderna requiere".--EUROPA PRESS--