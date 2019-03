Cajasur concede 140 becas formativas a la Federación Andaluza de Balon

Un total de 140 jóvenes de Córdoba, Cádiz, Sevilla, Málaga y Jaén en situación de fragilidad social van a poder acceder, gracias al apoyo económico de la Fundación Cajasur, al proyecto denominado 'Becas formativas Fundación Cajasur-FAB-Cruz Roja Española 2018-2019', puesto en marcha por la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) y la citada institución humanitaria.El citado programa, según ha informado Cajasur, pretende insertar laboralmente a jóvenes en situación de fragilidad social, participantes en el Plan Empleo de Cruz Roja, mediante la formación y práctica del baloncesto.Para ello, se ha acordado ofrecer 50 becas para realizar un curso de entrenador, 55 para árbitro y 35 de auxiliar de mesa, mediante la renovación del acuerdo ya existente al respecto y que ha contado con la presencia del director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla; la presidenta de Cruz Roja en Córdoba, Cándida Ruiz; el presidente de la FAB, Antonio de Torres, y el jefe del Programa de Ayudas e Innovación Social de la Fundación Cajasur, Juan Miguel Luque.En este contexto, Ángel Cañadilla ha indicado que en la Fundación Cajasur están seguros de que "esta nueva iniciativa en el ámbito de lo social será muy provechosa para los 140 jóvenes en situación de fragilidad social seleccionados por Cruz Roja en distintas provincias andaluzas, ya que, además de fomentar la práctica de un deporte, en este caso del baloncesto, e inculcar unos hábitos de vida saludables, favoreceremos la inserción laboral de estas personas".Por us parte, el presidente de la FAB, Antonio de Torres, ha agradecido la colaboración de la Fundación Cajasur y de Cruz Roja para la consecución de las 140 becas formativas, en el marco de un proyecto con cinco años de vida, que comenzó en Córdoba y que se ha ido extendiendo paulatinamente a otras provincias andaluzas, hasta las cinco actuales, siempre con la idea de que estas becas se mantengan en el tiempo.De Torres ha señalado que el compromiso de la FAB "no es solo la formación de entrenadores, árbitros y oficiales de mesa en estos cursos, sino un seguimiento de ellos para que este proyecto no finalice tras los cursos, y podamos introducir en el mundo laboral a personas en una situación con fragilidad social", por lo que ha dicho esperar que la unión entre la FAB, la Fundación Cajasur y Cruz Roja "dé cada año unos resultados más exitosos y podamos llegar a cada rincón de Andalucía ofreciendo becas formativas ilusionantes".--EUROPA PRESS--