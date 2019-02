Bendodo señala que "el ruido electoral" podría afectar "a la aprobació

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha afirmado este miércoles que en el nuevo Gobierno andaluz, presidido por el popular Juanma Moreno, no son "ingenuos" y saben que "el ruido electoral" podría afectar "a la aprobación de los presupuestos" de la Junta para 2019, pero que, aún así, estarán listos "cuanto antes".En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras mantener en Córdoba un encuentro de trabajo con el delegado de la Junta, Antonio Repullo, y el resto de los delegados territoriales en dicha provincia, Bendodo ha señalado que "el doble calendario electoral del 28 de abril y el 26 de mayo no afectará al ritmo" de actuación del Gobierno andaluz.De hecho, según ha remarcado, se trata de "un Gobierno reformista", que "ha cogido ya un ritmo, con las ideas claras y los proyectos claros", de modo que el Ejecutivo "no se verá alterado, ni va a frenar su acción porque haya unas elecciones generales, municipales o europeas" y, por tanto, "el Gobierno seguirá funcionando".En este contexto, según ha indicado el consejero de la Presidencia, la "intención" del Gobierno andaluz es elaborar "cuanto antes" los nuevos presupuestos de la Junta, pero, "evidentemente", en el Ejecutivo no son "ingenuos" y saben que "el ruido electoral afecta", y Bendodo ha dicho no saber si eso "afectará a la aprobación de los presupuestos".En cualquier caso, Bendodo ha dicho que "el consejero de Hacienda ya tiene las instrucciones para trabajar en el borrador de presupuestos y empezar a negociar con los grupos, para aprobarlos con el mayor consenso posible", lo que se hará "cuanto antes", añadiendo, en respuesta a la pregunta de si serán unas presupuestos provincializados, que "es justo que los andaluces sepan qué va a hacer en cada provincia su nuevo Gobierno".A este respecto, el consejero de la Presidencia está "convencido" de que las nuevas cuentas de la Junta para 2019 "colmarán las aspiraciones de la provincia de Córdoba", tras haber tratado en su reunión con los delegados territoriales de la Junta en Córdoba sobre cuáles son las "prioridades" para esta provincia, entre las cuales ha citado a Medina Azahara, la Sinagoga, la segunda fase del Palacio de Congresos, la Ciudad de Justicia de Lucena o la Autovía del Olivar, entre otras.--EUROPA PRESS--