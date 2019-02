Bendodo afirma que el nuevo Gobierno andaluz actuará en violencia de g

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha afirmado este miércoles que el nuevo Gobierno andaluz, que preside el popular Juanma Moreno, actuará en materia de violencia de género, como en el resto de cuestiones, para "corregir errores y mejorar la gestión".En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras mantener en Córdoba un encuentro de trabajo con el delegado de la Junta, Antonio Repullo, y el resto de los delegados territoriales en dicha provincia, Bendodo ha invitado "a todos los partidos del arco parlamentario andaluz a, de una vez por todas, dejar este asunto fuera del debate político".De este modo y en su opinión, por parte del Gobierno andaluz se han "despejado las dudas y las cifras" del dinero dedicado hasta ahora a combatir la violencia de género son "transparentes", y por ello "todos los partidos del arco parlamentario" deben "estar unidos en este tema", lo que le ha llevado a apelar a la "responsabilidad de los mismos", asegurando que desde el Ejecutivo andaluz seguirán "trabajando" con "todos los recursos" a su alcance y "sin escatimar en un solo euro".En cualquier caso, según ha indicado, "hay cosas que mejorar" y el Gobierno de la Junta tiene el "propósito de mejorar en la atención a las víctimas" de la violencia de género, siendo ese su "compromiso con los andaluces", el de "corregir errores y mejorar la gestión", y es lo que harán "en todos los ámbitos y no solo en esta materia".Bendodo, quien ha hecho un balance de las "60 medidas" que ya ha aprobado el "Gobierno del cambio" en Andalucía en materias como bajada de impuestos, infraestructuras sanitarias y reducción de la estructura de la Junta, ha insistido en que en "el tema de la violencia de género" han de estar todos los partidos "unidos y sin fisuras", pues "cada uno lo puede interpretar como quiera", ya que "para eso somos partidos distintos, pero la esencia" que les debe unir es "la lucha contra la violencia de género".En cualquier caso, el consejero ha señalado que, en el marco del "Programa sobre Protección contra la Violencia de Género de Asistencia a Víctimas se han ejecutado 3,2 millones de euros de los 12,6 que se habían presupuestado desde 2016 a 2018", de modo que, "una cosa es la defensa a ultranza de las víctimas de violencia de género y otra es no gastarse el presupuesto" que había para ello, "que es lo que hacía el anterior Gobierno" del PSOE-A, "que no se gastaba el presupuesto en las víctimas".MEMORIAPor otro lado, a la pregunta de si el nuevo Gobierno andaluz seguirá adelante con las exhumaciones en fosas comunes de represaliados por los franquistas, como ya se está haciendo en el Cementerio de la Salud de Córdoba, Bendodo ha asegurado que el Ejecutivo que preside Juanma Moreno "va a cumplir, como no podía ser de otra manera, todas las leyes, incluida la Ley de Memoria Histórica y Democrática, evidentemente".Otra cuestión, según ha añadido el consejero de la Presidencia, es que, "paralelamente" al hecho de "cumplir la Ley, podamos trabajar en un proyecto de Ley de Concordia", en la que "se sienta todo el mundo representado", algo que Bendodo entiende que es "perfectamente compatible".--EUROPA PRESS--