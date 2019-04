Bellido (PP) recuperará la Concejalía de Familia y los convenios a colectivos que apoyan la natalidad

Córdoba.- 26M.- Bellido (PP) recuperará la concejalía de Familia y los

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este jueves que en caso de gobernar recuperará la Concejalía de Familia en el área de Servicios Sociales y que su partido ya tuvo en el mandato de 2011 a 2015, así como los convenios con asociaciones y colectivos que apoyan la natalidad en la ciudad.En una rueda de prensa, el portavoz municipal popular ha destacado que el objetivo será "rescatar el apoyo a las familias que se ha perdido durante los cuatro años de gobierno de Isabel Ambrosio", con la puesta en marcha de distintas ayudas económicas y sociales de apoyo a las familias.En concreto, ha señalado que se bajarán impuestos para familias numerosas, como con el incremento de la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas con valores catastrales de hasta 200.000 euros, a la vez que se bajarán e "incluso suprimir" impuestos que "penalizan el ahorro de las familias", como plusvalías en caso de herencias de parientes directos, que se bonificará hasta el 95% "para no lastrar el ahorro de las familias", entre otras acciones como "especial atención a menores en situación de vulnerabilidad".Igualmente, ha avanzado que se volverá a respaldar "al tejido asociativo en la ciudad con medidas de apoyo a la natalidad, que favorecen que la madres que quieran serlo y tienen situaciones complicadas, puedan serlo", de manera que se recuperarán los convenios con colectivos y asociaciones como Red Madre, Adevida y Madres Adoratrices, porque "fue un agravio desde el inicio del mandato, que no se ha corregido", ha advertido.En este sentido, ha enfatizado que se van a "recuperar convenios para el apoyo a la natalidad, a la maternidad y el derecho a la vida", a la vez que se posibilitará que las mujeres embarazadas o que hayan dado a luz puedan aparcar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida y se establecerán espacios de lactancia especialmente en los edificios municipales "para apoyar la maternidad".Mientras, el candidato popular ha aclarado que el concepto de familia que defiende su partido es "el que tiene el conjunto de la sociedad", de manera que supone "un concepto de familia no excluyente, sino incluyente, que incluye a todas las familias, de cualquier tipo", ha subrayado Bellido, quien hace "especial incidencia, que otros partidos deberían tomar nota, en el apoyo a la maternidad, la natalidad y el derecho a la vida".--EUROPA PRESS--