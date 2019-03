Bellido (PP) promete una reforma de la Gerencia de Urbanismo que responda al desarrollo económico

José María Bellido

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, ha prometido este miércoles que en caso de gobernar el Ayuntamiento tras las elecciones de mayo llevará a cabo una reforma de la Gerencia Municipal de Urbanismo que responda al desarrollo económico, con "un ambicioso plan de regeneración y transparencia" en el que apuesta por distintos "pilares" como la seguridad jurídica, una mayor agilidad administrativa y reordenar los recursos humanos.En una rueda prensa, el también portavoz del PP en el Consistorio ha advertido de que "ya van demasiados años en este mandato en los que el urbanismo tiene notas muy negativas", de ahí que haya ofrecido seguridad jurídica, ante "el retraso en la concesión de licencias" y "el examen sectario de los proyectos que se presentan".Asimismo, ha lamentado "la absoluta falta de agilidad, que hace que los trámites se alarguen durante años provocando que los inversores se vayan o planteen irse de la ciudad"; a la vez que ha señalado que "el urbanismo se mueve en terrenos alejados de la colaboración público-privada --como Cosmos y los tanatorios--".Frente a ello, ha apostado por "dar mayor agilidad administrativa y eliminar la burocracia", como en la concesión de licencias, para lo cual ha defendido implantar "un protocolo para establecer claramente cuáles son los ítems a examinar en cada procedimiento urbanístico", de cara a "no moverse en la subjetividad y la inseguridad jurídica".También, el concejal ha propuesto "hacer una reordenación de los recursos humanos de la Gerencia de Urbanismo, algo de lo que lleva hablando tres años este gobierno municipal, pero no se ha hecho", al tiempo que ha abogado por "un urbanismo ágil, posibilista y expansivo", con "una interpretación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) dentro de la legalidad, siempre favorable a la inversión, al desarrollo de la ciudad y a que se puedan introducir nuevos planes, porque genera confianza y crecimiento económico".Asimismo, el candidato popular ha remarcado que se avanzará en "la colaboración público-privada para permitir que los inversores puedan desarrollar el planeamiento urbanístico pendiente en la ciudad", porque los inversores están "desesperados", ha apostillado, para mostrar su apoyo a "un ambicioso plan de inversiones".En definitiva, el popular ha subrayado que "en Córdoba hay que acabar con la soberbia, la prepotencia y el sectarismo a la hora de afrontar asuntos polémicos en la ciudad, concretamente en el urbanismo", a la vez que ha reprochado que la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), dijera que "Amazon no tenía pensado instalarse en el sur de España, cuando se ha instalado en Dos Hermanas (Sevilla)".ZONAS VERDESEn otro orden de cosas, Bellido ha criticado la falta de mantenimiento de zonas verdes en el barrio de Mirabueno, algo que "estaba previsto en el nuevo pliego, pero ha habido una continuidad del servicio de dicho mantenimiento con un pliego en el que no se recogía", ha lamentado.Según ha manifestado, "hay absoluta falta de gestión y previsión por Amparo Pernichi", dado que "no han caído en que las decenas de miles de metros cuadrados nuevos que hay en la ciudad, mientras no salga un nuevo contrato, siguen sin mantenimiento".En cuanto a la elaboración de la lista de su partido para las elecciones municipales, el popular ha comentado que está previsto que esté presentada para el Miércoles Santo, "como muy tarde", de manera que "a primeros de abril estará la lista confeccionada y presentada", según ha asegurado el candidato, quien ha declarado que la lista será "un reflejo de la sociedad cordobesa, lo más fiel posible, con hombres y mujeres absolutamente capacitados para afrontar los desafíos y principales retos".--EUROPA PRESS--