José María Bellido

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, ha lamentado este martes "el teatro" de la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), con el plan de movilidad que se comprometió a hacer para la zona del Hospital Reina Sofía, junto a la reforma de los aparcamientos para dicho complejo hospitalario.En declaraciones a los periodistas, el también portavoz popular en el Consistorio ha advertido de que "hay desagradables sorpresas" en las actuaciones que se han hecho estos años entre el Ayuntamiento y la Junta, como las citadas, donde "el Consistorio no ha hecho absolutamente nada", por lo que "la colaboración que se anunció en su día ha consistido en un teatro para taparse las vergüenzas y no avanzar en la remodelación de la movilidad y la mejora de los aparcamientos", ha apostillado.Al respecto, ha señalado que "la Junta sí envío una respuesta al requerimiento que se hizo, pidiendo que se convocara la mesa de movilidad", pero "el Ayuntamiento no ha respondido a ninguna de las propuestas del Gobierno andaluz", ha criticado Bellido, quien ha defendido que quiere que "las cosas cambien a mejor de verdad y haya garantía de futuro para la ciudad" tras las elecciones municipales de mayo.En este sentido, el candidato del PP a la Alcaldía ha reprochado que "en los dos últimos meses la alcaldesa ha hecho bandera de su política las reclamaciones a otras administraciones", entre ellas "el histórico de actuaciones que la Junta no ha hecho en 40 años".Asimismo, Bellido ha dicho que la alcaldesa, tras su conferencia de este lunes, "demuestra que su proyecto de ciudad no existe o es muy débil" y "la realidad es que lo que anuncie la alcaldesa ahora, tendrá que consultarlo con IU y Ganemos", porque es "la única posibilidad de ganar" en las elecciones de mayo, de modo que "el único que garantiza el cambio serio" es el PP, "con menos teatro", según el popular, entre otros aspectos que ha citado.--EUROPA PRESS--