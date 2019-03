Bellido (PP) dice que pondrá en marcha un plan de revitalización de las zonas comerciales del centro

Córdoba.- 26M.- Bellido (PP) dice que pondrá en marcha un plan de revi

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, ha informado este martes de que en caso de ser alcalde pondrá en marcha "de forma inmediata" un plan de revitalización de las zonas comerciales del centro, porque, a su juicio, "ya son demasiados años en la ciudad dando palos de ciego en torno a la planificación del centro comercial y no se puede consentir que la ciudad vea como el centro poco a poco se muere".En declaraciones a los periodistas, junto al candidato número uno del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, Bellido ha detallado que dicho plan contará con "un diagnóstico y un estudio apoyado por profesionales que diga técnica y científicamente qué necesidades tiene el centro comercial, cómo se tiene que reordenar la movilidad, cómo ordenar las calles y qué tipos de comercios se pueden instalar".A partir de ahí, ha abogado por "trabajar de la mano de los comerciantes y la Gerencia de Urbanismo para ver qué normativa urbanística habría que adaptar para facilitar que el sector privado retomara la actividad en el centro comercial".Al respecto, ha criticado "la inmensa maniobra de distracción e inmensa pérdida de tiempo por parte del Ayuntamiento en plena campaña de las elecciones" con el cambio de rótulo de las calles, algo que ha calificado como "absolutamente inoportuno" y cree que "ahora se incumple la Ley de Memoria, porque el dictamen de la comisión tuvo el voto particular del PP absolutamente justificado", a lo que ha añadido que "la calle Cruz Conde estaba rotulada desde el año 1929", con lo que "difícilmente podía tener que ver con la Guerra Civil o la dictadura".Mientras tanto, ha advertido de que los comercios del centro están "invadidos por carteles reivindicativos de más iluminación", dado que "los verdaderos problemas que tienen los vecinos y comerciantes del centro no se refieren a los nombres de las calles, sino a la iluminación, la movilidad, la limpieza y la seguridad", ha apostillado, para señalar que "para todo eso no hay prisa, sino que se anuncia una comisión".En este sentido, Bellido ha pedido a los responsables municipales que "no destruyan las placas de las calles", porque "dentro de dos meses van a volver a servir", así como que "no las guarden tampoco profundamente, porque el PP las va a rescatar", según ha pronosticado.Entretanto, ha lamentado que "los proyectos de inversión en la ciudad se escapan", citando a "Amazon, Musa y el fiasco de Krasfarma", de manera que "la obsesión tiene que ser hacer que las empresas dejen de marcharse y hacer atractiva la ciudad para que vuelva la inversión", pero, según ha expuesto, "para que el cambio llegue a Córdoba en mayo hay que votar por el cambio también el 28 de abril, porque va a ser una primera vuelta de las elecciones municipales".--EUROPA PRESS--