José María Bellido

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado en el transcurso del coloquio 'Una ciudad integradora' junto a responsables de colectivos y asociaciones sociales que el próximo gobierno municipal que espera dirigir "contará con una Delegación de Inclusión que dará voz y será la interlocutora de estos colectivos".Bellido ha trasladado a representantes de entidades como Fepamic, Autismo Córdoba, Acpacys y fundaciones como Miaoquehago su convencimiento de que "debe existir una vía directa con el Ayuntamiento para analizar las demandas de estos colectivos que actualmente no existe; solicitud que no son atendidas porque no existe una delimitación de competencias claras como sí existirá en el futuro gobierno".En este sentido, Bellido ha avanzado algunas de las medidas que forman parte de su programa de gobierno, entre las que figura la creación del Observatorio de la Accesibilidad de Córdoba, "un canal de comunicación para recibir sugerencias, quejas y propuestas para mejorar este aspecto clave para la inclusión". Vinculado a esta medida, y en relación con el área de Infraestructuras, "se creará un sistema de detección de zonas no accesibles para actuar sobre ellas de la manera más rápida", ha argumentado.El candidato popular ha defendido "la necesidad de crear una línea de subvenciones para el alquiler de locales para crear espacios accesibles y apostar por el empleo de estos colectivos, mediante la reserva de contratos municipales a Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro de carácter social".Bellido se ha comprometido a impulsar el uso de pictogramas en espacios y servicios públicos, añadiendo que "debemos dejarnos asesorar por entidades que cuenten sus necesidades, e idear entre ambos soluciones rápidas y factibles". "Esta medida de debe conjugar con la implantación el lenguaje de signos en los servicios públicos municipales, así como programas para visibilizar, integrar y hacer que personas con distintas necesidades sientan que son atendidos por su Ayuntamiento", ha indicado.Además, el candidato popular ha reivindicado que "con estas medidas el Consistorio ha de erigirse en interlocutor permanente y en un acelerador de soluciones para las demandas de estos colectivos".--EUROPA PRESS--