Bellido exige al gobierno que ceda el centro cívico a la Hermandad de la O tras pedirlo el secretario de Pleno

Córdoba.- Bellido exige al gobierno que ceda el centro cívico a la Her

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha exigido este viernes al gobierno local de PSOE e IU que ceda el Centro Cívico de Levante a la Hermandad de la O, con tal de que pueda salir de allí su procesión el Sábado de Pasión, todo ello después de que el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, lo haya pedido.En declaraciones a los periodistas, junto a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el también candidato popular a la Alcaldía ha reclamado que "el Consistorio no deniegue de forma caprichosa a la Hermandad de la O un centro cívico para algo tan simple como que allí estén unos días sus imágenes para luego poder sacarlas a la calle".A su juicio, "es muy triste que el secretario del Ayuntamiento tenga que decirle a la alcaldesa que perfectamente podía dar permiso" para que dicha hermandad saliera del centro cívico".Sin embargo, ha advertido de que "el sectarismo y capricho de la alcaldesa y su equipo hacen que se tengan que ver las tristes circunstancias", de ahí que le haya exigido a Isabel Ambrosio (PSOE) que "rectifique y no gobierne solo para unos pocos, sino para todos".Además, ha comentado que entiende que "a ellos puede no gustarles las hermandades, pero hay muchos cordobeses que viven con sus hermandades y también quieren el apoyo de su Ayuntamiento".Por otra parte, ha asegurado que "el cambio en Córdoba significa que en pleno centro de la ciudad no se tenga que ver a los comerciantes que pongan carteles que dice que se traspasa por falta de iluminación, con razón en el Ayuntamiento".Asimismo, ha reprochado que "no se saque de un día para otro el gobierno de Isabel Ambrosio querer imponer una tasa turística como único remedio para el turismo, cuando lo que se necesita es mejor promoción y no más impuestos".--EUROPA PRESS--