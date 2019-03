Ayuntamiento, Diputación y Junta participan en la Feria de Asociaciones que Fepamic organiza por sus 30 años

Córdoba.- Ayuntamiento, Diputación y Junta participan en la Feria de A

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, el presidente de la Diputación provincial, Antonio Ruiz, y el delegado territorial de la Junta, Antonio Repullo, han participado este viernes en la I Feria de Asociaciones organizada por la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Fepamic), con la que pone fin al programa de actividades por su 30º aniversario, tiempo en el que ha lucha por la inclusión y la integración de personas con discapacidad en la sociedad y la inserción laboral.Durante la inauguración del evento, Ambrosio, que también ha estado acompañada por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, y la presidenta de la Fepamic, Sara Rodríguez, ha manifestado que "si hay algo que haya cambiado radicalmente durante estos 30 años en la ciudad de Córdoba ha sido su mirada inclusiva", algo que "no se hace en solitario", sino que se ha conseguido "desde una entidad como Fepamic".Aunque hayan pasado 30 años desde la creación de la federación, la alcaldesa ha resaltado que, durante todo este tiempo, "han seguido el objetivo", que es "hablar de igualdad con mayúsculas" y "de inclusión", así como "hacer valer las capacidades que tienen muchos hombres y mujeres para generar empleo y riqueza", ha apostillado.Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha puesto de relieve que "las administraciones y las asociaciones debemos aunar esfuerzos" para alcanzar el objetivo de la inclusión plena y efectiva en la sociedad, motivo por el que ha destacado el papel de entidades como Fepamic "que en su larga trayectoria ha conseguido importantes éxitos" en esta materia.Ruiz ha felicitado a Fepamic, "por el trabajo que han hecho y que seguirán haciendo", y a los responsables, técnicos, trabajadores y voluntarios y a las 29 asociaciones que hoy celebran esta feria". "La máxima riqueza y el mayor patrimonio que tiene una tierra son sus gentes y, en este sentido, somos unos privilegiados porque tenemos una ciudadanía implicada y participativa".Entretanto, el delegado de la Administración autonómica en Córdoba, Antonio Repullo, ha trasladado su reconocimiento a Fepamic por la labor realizada durante estas tres décadas, resaltando la importancia de la feria organizada para que "todos los cordobeses vean los que venís haciendo este tiempo"."Ahora sois 34 colectivos que representáis a más de 6.000 discapacitados", ha detallado Repullo, quien ha valorado que "el 80 por ciento de los trabajadores de Fepamic son discapacitados". Igualmente, ha valorado la colaboración que ha llevado a tener "a más de 600 trabajadores en la calle cumpliendo su sueño de tener un trabajo digno y que se desarrolla de una forma natural".DAR VISIBILIDADPor otro lado, la subdelegada del Gobierno central en la provincia, Rafaela Valenzuela, ha expresado que dar visibilidad a las personas con dificultades especiales "es importantísimo", pues, según ha expresado "no se ama aquello que no se conoce", a la vez que ha resaltado que no hay "nadie más capaz" que el que tiene este tipo de dificultades "todos los días cuando se levanta".Por todo ello, Valenzuela ha hecho un llamamiento para apostar por una "sociedad inclusiva", porque "la sociedad es de todos, no solo de los que vamos a pie". Así, después de felicitar a Fepamic por sus 30 primeros años le ha deseado que los próximos 30 "sean de consolidación de estos logros, porque el futuro es de todos, sobretodo de los que se lo ganan más a pulso que nadie".Para concluir, la presidenta de la Fepamic, Sara Rodríguez, ha afirmado que "con esta Feria de Asociaciones, queremos poner el colofón a la celebración de nuestro 30º aniversario, acercando una vez más a la sociedad cordobesa todo lo que Fepamic y sus asociaciones miembro realizan", resaltando que este evento es "una manera de visibilización del movimiento asociativo y de la gran labor que realizan".FERIA DE ASOCIACIONESLa Feria de Asociaciones está compuesta por una carpa con un total de 30 estands y la participación de 28 asociaciones miembro de la federación cordobesa, donde facilitarán información sobre sus ámbitos de actuación a los asistentes y organizarán numerosas actividades y talleres de gran interés para toda la familia durante este fin de semana.La carpa, que se ubica en el Bulevar de Gran Capitán, será visitable desde este mismo viernes, entre las 11,00 y las 14,00 horas y de 16,00 a 19,30 horas, así como mañana en horario de 11,00 a 14,00 horas.--EUROPA PRESS--