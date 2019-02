La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha impartido, en el Colegio de Abogados de Córdoba, unas jornadas formativas sobre 'Delitos de odio y discriminación', sufragadas por el Consejo de Europa, a las que han asistido unos 50 guardias civiles de toda la provincia y de distintas especialidades, así como varios policías nacionales, y ha avisado de que los casos de racismo y xenofobia "casi se triplican" en la provincia en tres años.Según ha indicado la asociación en una nota, la apertura y presentación de dichas jornadas ha sido realizada por el teniente coronel Juan Carretero, jefe de la Guardia Civil en la provincia, así como el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, y la abogada Carmen Santiago, presidenta de la asociación 'Kamira'.Las jornadas han sido impartidas por la fiscal provincial para la tutela penal de la igualdad y contra la discriminación, Lucía Chacón, el fiscal provincial de criminalidad informática, Juan José Gracia, y abogadas especializadas en esta materia.Las ponencias han abordado los diferentes tipos penales de los delitos de odio y discriminación, la prueba en este tipo de infracciones penales, el uso de las nuevas tecnologías y la criminalidad informática, así como la actuación e intervención de los cuerpos policiales en estos casos.En lo que se refiere a la provincia de Córdoba, y según los datos oficiales facilitados por el Ministerio del Interior, el total de los incidentes por delitos de odio y discriminación han descendido un 28 por ciento, pasando de 18 en 2016 a 13 en 2017 --aún no se han publicado los datos de 2018--, y el número de víctimas ha bajado un 37 por ciento, de 19 a 12. "Pero ello se debe sobre todo a que en años anteriores se estaban contabilizando algunos incidentes que realmente no tenían la motivación de odio, y en 2017 se modificó la metodología".La disminución en el número de detenciones y esclarecimientos entre esos dos años ha sido mucho mayor, porque los detenidos e imputados han caído un 91 por ciento, de once a uno, y los hechos esclarecidos un 57 por ciento, de 14 a seis. Estos datos dejan patente la "necesidad de llevar a cabo acciones formativas como la organizada por AUGC, para que los cuerpos policiales puedan identificar ese tipo de delitos, instruir correctamente las diligencias y atender adecuadamente a las víctimas".Respecto al desglose por tipología, en el período de 2014 a 2017 no se ha producido ningún caso por antisemitismo en la provincia de Córdoba, y sólo uno de aporofobia en 2014, siendo escasos también los incidentes contra las creencias o prácticas religiosas, ninguno en 2017.Los relacionados con personas discapacitadas "han descendido mucho, pero porque se contabilizaban de un modo incorrecto en años anteriores a 2017". Mientras que los casos por orientación o identidad sexual se han "reducido ligeramente, sin embargo los relativos a ideología y a discriminación por razón de sexo o género se han incrementado".Según AUGC, el crecimiento "más preocupante" es el de los incidentes por racismo y xenofobia, que "casi se han triplicado entre 2015 y 2017, pasando de tres a ocho, lo cual se agrava aún más teniendo en cuenta que entre 2016 y 2017 han aumentado un 60 por ciento, mientras que a nivel nacional el incremento ha sido del 26 por ciento". Ya en 2014 Córdoba se situó entre las siete provincias con más incidentes por racismo y xenofobia, superando a otras con poblaciones inmigrantes mucho mayores."Y los casos realmente serían incluso más, porque según los expertos muchos hechos de este tipo no se denuncian, ya sea por temor a ser expulsados o estigmatizados, por desconfianza en las instituciones, o por desconocimiento", ha indicado la asociación, que ha apostillado que "las estadísticas no reflejan plenamente la verdadera dimensión del problema".--EUROPA PRESS--