El secretario general de Asaja Córdoba, Rafael Navas, ha intervenido en el Parlamento Europeo, en el marco de la Jornada 'Grandes depredadores, el daño versus la gestión' celebrada en Bruselas (Bélgica), donde ha trasladado "la problemática" que conlleva, a su juicio, "el intento de recuperación del lobo en Andalucía y el malestar existente", por ello, en la provincia de Córdoba.De hecho, según ha informado Asaja Córdoba, "hasta la fecha, ya son 13 los ayuntamientos que en sus plenos han aprobado una moción solicitando la paralización del Programa de Recuperación del Lobo Ibérico en Andalucía y que, de forma inmediata, se suspendan las actuaciones y actividades del Life 'El Lobo en Andalucía: Cambiando Actitudes'".En este sentido, Navas ha expuesto en Bruselas que "la presencia del lobo es incompatible con la actividad ganadera y supone un gravísimo perjuicio para las explotaciones cinegéticas, que son las que generan riqueza, empleo y mantiene la población en esos pueblos".El dirigente de la patronal agraria cordobesa ha resaltado que los pueblos y comarcas de las zonas rurales "no pueden permitirse un freno a la actividad económica que ocasionaría el despoblamiento de los mismos", a la vez que ha destacado la importancia de la dehesa en el Norte de la provincia, recordando que "la ganadería, junto al hombre, son quienes la crean y la mantienen, por lo que si el lobo acaba con la ganadería, se pondrá en grave riesgo la dehesa".Ello, según ha argumentado, "iría en contra de la Ley 7 de 2010 de la Junta de Andalucía para la Dehesa, y de la declaración de 6 de noviembre de 2002 de la Unesco, por la que se reconocieron como Reserva de la Biosfera a las Dehesas de Sierra Morena".También ha informado Navas a la institución europea que el Programa de Recuperación del Lobo en Andalucía "contempla, entre las 41 medidas que recoge, el reforzamiento de la población de lobos, es decir, la suelta de lobos en las sierras y dehesas andaluzas, y que el Life es el paso previo para justificar esa actuación".Por eso, Navas ha señalado que la propia Administración española, "en la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España, aprobada en Conferencia sectorial en 2005, recomienda la gestión y control de los lobos, e incluso cree que su presencia no es razonable en ciertas zonas ganaderas, lo cual es, sin duda, incoherente con los planteamientos que se están realizando en Andalucía".Por otro lado, en relación al proyecto Life 'El Lobo en Andalucía: Cambiando Actitudes', el representante de Asaja Córdoba ha trasladado a la Comisión Europea su "preocupación" por la gestión del mismo, pues "los socios del Life no representan a los propietarios rurales, ni a los ganaderos, ni a los productores de caza", es decir, "los gestores del Life" no cuentan "con el apoyo de los legítimos representantes de los propietarios rurales, de los ganaderos, y de los productores de caza, como requiere la Unión Europea (UE)".