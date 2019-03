Arranca este lunes la campaña de control del cinturón y sistemas de retención infantil

La Policía Local de Córdoba realizará en la capital, durante la semana del 11 al 17 de marzo, controles de inspección y vigilancia del uso del cinturón de seguridad y sobre la utilización de los sistemas de retención infantil (SRI) en el marco de su adhesión a las campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT).Así, por segunda vez en este curso escolar 2018-2019 se efectúa una campaña de especial vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, cuya utilización por parte del cien por cien las personas que conducen y viajan en los vehículos es un objetivo prioritario, según recoge la campaña de la DGT, ya que en caso de accidente son esenciales "para que no se produzcan fallecimientos o lesiones que son evitables gracias a dichos dispositivos".El teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, ha abogado en un comunicado por "la información y sensibilización preventivas" para afianzar la "cultura de la seguridad vial" y "seguir mejorando los positivos datos de cumplimiento que registra la capital cordobesa respecto a unos dispositivos como el cinturón y los sistemas de retención infantil, que salvan vidas".La seguridad de quienes viajan en vehículos, especialmente de los menores en sus desplazamientos, exige cumplir "siempre", cualquiera que sea la duración del trayecto, la normativa respecto al cinturón y, todavía más estrictamente, sobre los sistemas de retención infantil (SRI), ha remarcado.Cabe destacar que uno de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 es "lograr que ningún niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y talla".Acerca de los sistemas de retención infantil, la DGT recuerda que "no se debe de bajar la guardia en los trayectos cortos y que en los traslados de casa al colegio es donde se acumulan el mayor número de conductas de riesgo"."Lo más relevante es que si se utilizan adecuadamente los sistemas de retención infantil (SRI), se ayuda a reducir hasta en un 75 por ciento las lesiones en caso de accidente", ha apuntado.En este marco, Emilio Aumente ha valorado la adhesión a las campañas de la DGT por parte de la Policía Local, dado que "la colaboración significa ser más eficaces en cuestiones tan relevantes como la prevención de los accidentes de tráfico".En los últimos años, según datos de la DGT, "se ha observado una tendencia estable del 25 por ciento de víctimas mortales en accidente de tráfico que no hacían uso del cinturón o SRI respecto al total registrado".Por ello, la campaña especial que se desarrolla esta semana comprobará que los ocupantes de los vehículos llevan correctamente abrochado el cinturón de seguridad, poniendo especial énfasis en los menores y que estos vayan perfectamente anclados en su silla correspondiente.--EUROPA PRESS--