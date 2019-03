Antonio Hurtado, María Jesús Serrano y Esther Ruiz son los más votados por los militantes del PSOE

Hurtado y Serrano en la sede del PSOE de Córdoba

Los diputados nacionales del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado y María Jesús Serrano, han sido, junto con la ex delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz, los más votados, en ese mismo orden, por los militantes socialistas de Córdoba y provincia en las asambleas celebradas para proponer los integrantes de la lista del PSOE por Córdoba al Congreso, de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril.Así lo ha detallado el PSOE de Córdoba en un comunicado, en el que ha destacado la "normalidad" con la que se ha desarrollado el proceso de asambleas, en las que ha votado la militancia de las diferentes agrupaciones de la provincia para elegir las candidaturas al Congreso y el Senado del PSOE cordobés.A este respecto, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE cordobés ha subrayado que, "una vez más, la militancia socialista ha participado de manera ejemplar en un proceso que demuestra la democracia interna y la transparencia del partido".De este modo, una vez efectuado el recuento de las votaciones, los militantes socialistas que más votos han recibido para que formen parte de la candidatura al Congreso de los Diputados son, por este orden, los mencionados Antonio Hurtado, María Jesús Serrano y Esther Ruiz.En cuanto a la candidatura al Senado, los militantes que han recibido mayor apoyo en las asambleas han sido, en este orden, la diputada provincial Aurora Barbero, el ex alcalde de Villafranca, Francisco Javier López, y el ex delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Zurera.Otra persona que ha recibido más apoyo para que forme parte de cualquiera de las dos candidaturas, es decir, ha sido votada para que su nombre aparezca en la papeleta al Congreso y también en la del Senado, ha sido la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lucena Teresa Alonso.Desde la Comisión Ejecutiva Provincial se ha recordado que será el Comité Provincial del próximo sábado el que deba aprobar ambas candidaturas, que después deberán ser aprobadas por el Comité Director y y por el Comité Federal.Por último, desde la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE se ha insistido en que "la democracia interna, en este proceso y en todos los demás, es una de las señas de identidad de este partido, en el que la militancia tiene la potestad de elegir a quienes desea que le representen en las instituciones, un derecho que hay que respetar".--EUROPA PRESS--