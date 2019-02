Antiguos alumnos de ETEA y La Caixa organizan un debate sobre calidad e innovación en empresas

La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA, junto con la Obra Social La Caixa y la colaboración de Asisa, entre otras entidades, organizan la celebración, este próximo jueves en el Parador de Córdoba, de un debate entre el economista José Carlos Díez y la periodista Marta García Aller sobre la calidad, la innovación y la transformación digital en las empresas cordobesas.Para ello, según ha informado la organización, José Carlos Díez hablará de la economía andaluza y su alto potencial de crecimiento, así como de la necesidad de apostar por la inversión en intangibles, la potenciación de la marca y el posicionamiento en los mercados internacionales.Por su parte, Marta García Aller hará referencia a las oportunidades en los negocios y reflexionará sobre la manera de dejar de tener miedo a la transformación digital. Además, explicará cuáles son los errores y los dilemas frecuentes en la digitalización de las empresas.PRIMER ENCUENTROEste es el primer acto con el que la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA retoma su actividad, con el objetivo de transmitir los valores humanísticos recibidos en las aulas: el crecimiento integral de la persona, profesional y humano, como proyecto de vida.El compromiso de la asociación es compartir su sabiduría y experiencia para contribuir al desarrollo y la mejora de la situación de las personas con menos recursos, puesto que considera la actividad profesional y empresarial como un motor de cambio hacia una sociedad más justa, donde prevalezcan los criterios éticos.Para ello, irán desarrollando diversas acciones, tales como encuentros empresariales, acciones solidarias y actividades que contribuyan a la promoción de la tradición y cultura cordobesa, así como a la sostenibilidad de la sociedad. Además, los fondos recaudados se destinarán a la ONG Iemakaie.LOS PARTICIPANTESJosé Carlos Díez es uno de los economistas más influyentes del momento. Durante nueve años fue economista jefe de Intermoney, bróker líder en España en deuda pública y, como asesor, participa con sus previsiones en el panel de expertos del Banco Central Europeo (BCE) sobre economía europea y en el panel de Funcas sobre economía española.Compagina su vida profesional con la vida académica como profesor en la Universidad de Alcalá, donde imparte 'Perspectivas Económicas Globales', además de ser colaborador del IE Business School. Ha sido también profesor de economía en Icade y acaba de publicar 'La economía no da la felicidad: pero ayuda a conseguirla', y con anterioridad publicó el superventas 'Hay vida después de la crisis'.Es tertuliano de 'La Brújula de la Economía' en Onda Cero, y colabora habitualmente en medios de comunicación nacionales e internacionales, como 'The Economist', 'Financial Times', 'Bloomberg', 'Reuters', 'CNBC', 'El País', 'El Mundo' o 'Expansión'.Por su parte, Marta García Aller estudió Humanidades y Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, y realizó un máster en Política Europea en la Universidad de Bath (Reino Unido). Antes de incorporarse a 'El Independiente', diario en el que trabaja desde su fundación, pasó por las redacciones de la 'BBC' en Londres, 'El Mundo' y 'Actualidad Económica'. Desde 2010 es profesora asociada del IE School of Human Sciences and Technology del IE Business School.Colabora con 'La Brújula' de Onda Cero como analista de economía y cronista de la actualidad, y recientemente se ha incorporado a 'Más de Uno' y a 'Por fin no es lunes'. Ha escrito varios libros, siendo el último un gran éxito de crítica y ventas: 'El fin del mundo tal y como lo conocemos', de la Editorial Planeta.Entre otros premios, ha recibido el Premio Vodafone de Periodismo en la categoría Economía (2017), Premio de Periodismo Económico Hispano-Luso IE Business School (2016), Premio Periodístico a la Educación Financiera de los Ciudadanos Instituto Aviva (2015) y Premio de Periodismo a la Competitividad Empresarial.--EUROPA PRESS--