Ambrosio anuncia la elección de Córdoba como sede de la Alianza de Civilizaciones para Europa y Mediterráneo

Isabel Ambrosio en los desayunos de 'Diario Córdoba'

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha anunciado este lunes que en esta jornada se reúne con el Alto Representante de Naciones Unidas para la Alianza de la Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, para cerrar el acuerdo en virtud del cual en los próximos meses, y en todo caso a lo largo del presente año, se constituya en Córdoba la sede de la Alianza para Europa y el Mediterráneo, que se ubicará en la Casa Árabe.En su intervención en los desayunos de 'Diario Córdoba', con la conferencia 'Córdoba ¿Y por qué no?', la primera edil ha declarado que la ciudad "va a convertirse en un foco de atracción internacional y un polo de actividades vinculadas a los propósitos de este organismo internacional", como son "el diálogo entre culturas, religiones y civilizaciones" centrados en cinco ámbitos de atracción, concretamente "la juventud, migraciones, medios de comunicación, educación y la igualdad de género".En este sentido, ha avanzado que le trasladará a Miguel Ángel Moratinos "el agradecimiento de la ciudad por haber sido elegida sede para Europa y el Mediterráneo", lo cual considera como "una gran noticia para Córdoba".Al respecto, la alcaldesa ha declarado que en este mandato se ha afanado en "resituar a Córdoba en el mundo" y poner en valor el patrimonio, como una de las tareas "más importantes" que ha tenido por delante, con el fin de "poner a Córdoba en ese plano internacional", algo para lo que ha realizado "un trabajo que ha dado sus frutos" en este caso, mencionando dicho acuerdo."UN CAMBIO TRANQUILO Y SENSATO"Mientras, Ambrosio ha elogiado la labor de estos cuatro años de "esfuerzo" y confía en que "el empeño" que ha puesto con la responsabilidad al frente del Consistorio se prolongue "unos años más", todo ello tras iniciar "un cambio tranquilo y sensato" en el que se ha definido como "practicante de la política útil para mejorar las cosas". Como ejemplo, ha valorado la capacidad de llegar a acuerdos, citando los presupuestos para cada uno de los años de mandato.Entretanto, ha dicho que echa en falta "una planificación seria y continuada de nuestra economía". Así, ha advertido del suelo público "con bajo nivel de ocupación" en el Área Logística de El Higuerón y Parque Tecnológico Científico Rabanales XXI; suelo privado "con bajo nivel de ocupación", como el suelo industrial de los polígonos de la carretera de Palma del Río; infraestructuras con altos niveles de inversión que "no han previsto como vehicular su uso posterior", como el aeropuerto de Córdoba.También, ha apuntado a infraestructuras consolidadas "con bajísimos niveles de utilización", como la estación de mercancías de El Higuerón; inversiones "paralizadas o ralentizadas", como la Biblioteca del Estado, el Palacio de Congresos y el Centro de Convenciones.Ante ello, ha defendido, entre otros instrumentos, que el Plan de la Aglomeración Urbana de Córdoba "debe ponerse manos a la obra". Al hilo, ha propuesto "fomentar un gran debate y un gran acuerdo". De hecho, ha afirmado que si obtiene la confianza de los ciudadanos, en el próximo mandato llevará a cabo "un plan destinado a mejorar la eficiencia del Ayuntamiento, en sus relaciones con los ciudadanos, las empresas y las organizaciones y entidades de la sociedad civil".Así, entre algunas cuestiones planteadas en su discurso, ha llamado a apostar por convertir Mercacórdoba en "un gran operador logístico que supere el ámbito del sector alimentario" o "articular entre todas las administraciones y mediante fórmulas de colaboración público-privadas un servicio único y personalizado de 'acogida' a empresas que se interesen por implantarse en la ciudad o el área metropolitana", entre otras recomendaciones, aunque ha defendido ante todo "acabar lo que se empieza".No en vano, ha remarcado que no ha estado para "destruir proyectos que había puesto en marcha el gobierno anterior", sino que ha procurado "preservar siempre los avances y logros de la ciudad, procurando siempre construir otros nuevos en beneficio de los cordobeses y cordobesas".En relación a algunos proyectos concretos, la alcaldesa ha comentado sobre la situación de la antigua escuela de magisterio en el Distrito Sur, La Normal, pendiente de abrir sus puertas, que supone "la consecuencia de la manera de adjudicar obra pública, que siempre se han aprovechado las condiciones para ser favorecida la oferta más económica", algo que ha conllevado en algunos casos "abandonar obras que se quedan en peor estado", con "un deterioro importante" y "tener que pelearte en los tribunales", señalando además el caso del Centro de Convenciones.Sobre El Cordel de Écija, ha indicado que este proyecto "se podía haber puesto encima de la mesa hace un año y medio", pero "veía mucho más sensato que lo conociera todo el mundo, poder opinar y madurar", porque "la ciudad está cansada de proyectos que se quedan en maquetas y borradores". Y sobre Caballerizas Reales, se está "a punto de cerrar fecha para cerrar el acuerdo de cesión" para que "sea de titularidad municipal", entre otros apuntes precisados, como "el acuerdo y el consenso" de la comisión de la memoria histórica con el cambio de nombre de calles.LOS PRESUPUESTOSTras recordar sus críticas al Gobierno central del PP por sus cuentas, la primera edil ha mencionado su postura de "disconformidad" con los Presupuestos Generales del Estado que se presentaron para este año por el Ejecutivo del PSOE, con "inversiones muy por debajo de lo que se necesita", cuando ve fundamental "una apuesta clara por la ciudad".Igualmente, la primera edil ha agregado su posicionamiento de exigencias al gobierno de la Junta y ha declarado que el cambio en el Ejecutivo regional le "preocupa", porque durante los primeros días "se ve cómo toman decisiones que pueden poner en riesgo el trabajo desarrollado por esta tierra durante muchos años, fundamentalmente en políticas sociales y no tener en cuenta los intereses de la ciudad, con proyectos que llevan esperando demasiado tiempo".En cualquier caso, Ambrosio ha aclarado que "no se puede hacer que el enfrentamiento enrede la acción política". También, espera que en la próxima legislatura "se revierta definitivamente la reforma local del PP que además de insensible, se ha demostrado inaplicable e ineficiente, y que se acometa la financiación justa de los ayuntamientos".Cabe destacar que la alcaldesa ha sido presentada por el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara, y ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; el vicepresidente cuarto, Salvador Blanco; el delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, entre otros representantes institucionales y de la sociedad civil cordobesa.--EUROPA PRESS--