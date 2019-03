Alumnos de la UCO harán prácticas académicas en el Centro de Mantenimiento de Vehículos del Ejército de Tierra

Córdoba.- ATENCIÓN. NOTICIA PARA EL SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019.

Alumnos matriculados en distintos grados y másters de la Universidad de Córdoba (UCO) realizarán prácticas académicas externas en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas número 2 de Córdoba, dependiente del Ejército de Tierra, a fin de complementar su formación.Ese es el objeto principal del convenio, recientemente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogido por Europa Press, que han suscrito la UCO y el Ministerio de Defensa, para regular su colaboración en este ámbito, teniendo en cuenta que la UCO imparte enseñanzas de grado y de máster, conducentes a la obtención de título oficial, que están relacionadas con actividades de instalaciones de Defensa correspondientes al Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE), como el citado Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas de Córdoba.En consecuencia, Defensa acogerá a alumnos de Grado o Máster por la UCO, en número a determinar anualmente por mutuo acuerdo entre las partes, facilitándoles la realización de prácticas externas en el ya indicado establecimiento militar de Córdoba, dependiente del Ejército de Tierra.La suscripción del convenio por parte de Defensa, en cualquier caso, no supone la adquisición de más compromisos que los referidos a las citadas prácticas de alumnos de la UCO y, "en ningún caso se derivarán obligaciones propias de una relación laboral o contractual", de forma que "las prácticas quedan expresamente excluidas de la legislación laboral".Por tanto, las prácticas "tendrán un carácter exclusivamente académico, y no consistirán en el ejercicio de funciones públicas reservadas por ley o reglamentos a personal funcionario o contratado por la Administración General del Estado".Además, los alumnos deberán "cumplir rigurosamente la normativa vigente sobre protección de materias clasificadas, seguridad de la información y seguridad militar, así como la referida a la protección de datos de carácter personal".Por otro lado, "los trabajos académicos desarrollados por los alumnos durante las actividades objeto de este convenio, ya sean de carácter documental o de desarrollo tecnológico, podrán ser utilizados por el Ministerio de Defensa (Ejército de Tierra), si resultan de interés para éste, y cumpliendo, en cualquier caso, la normativa vigente sobre propiedad intelectual". Además, "si el trabajo se publica, incluirá una referencia o agradecimiento" a Defensa.Las actividades a desarrollar por este convenio "no implicarán compromiso económico o financiero alguno para ninguna de las partes", y la realización de las prácticas "no supondrá, en ningún caso, la percepción de emolumentos o indemnizaciones a cargo del Estado".Su periodo de vigencia será de cuatro años, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo expreso de las partes, mediante addenda, antes de su finalización y por periodos sucesivos de dos años, sin que la duración total de las prórrogas pueda exceder de cuatro años.--EUROPA PRESS--