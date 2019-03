A un mes de la celebración de la Semana Santa de 2019, la junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara considera que se está produciendo, "de nuevo, una política de hechos consumados sobre la organización de este ciclo y, en particular, sobre el diseño de la carrera oficial", hasta el punto de que "la desinformación está provocando malestar entre los vecinos del casco histórico".Así, según ha informado Al-Zahara, estos vecinos, que son los más afectados en cuanto a restricciones para su libre circulación en vehículo o a pie durante la Semana Santa, comprueban que, "un año más, no tienen la más mínima noticia oficial y directa acerca de cómo va a afectar la carrera oficial a su vida cotidiana".De esta forma, Al-Zahara ha recordado que "se está a la espera del informe preceptivo de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía, que debe conocerse previamente a la realización de cualquier actuación en el entorno de la Mezquita-Catedral", ya que, si no fuera así, "sería del todo inútil" el haberse solicitado un pronunciamiento del citado órgano, que el pasado año "comunicó sus conclusiones después de celebrarse el ciclo cofrade".A esto hay que añadir también, según ha afirmado el presidente de Al-Zahara, Antonio Toledano, que "el Ayuntamiento debería tener una mínima consideración hacia el intenso trabajo, que recordemos es totalmente voluntario, que ha hecho la Comisión del Casco Histórico y que ha acabado con la aportación de unas conclusiones acerca de la carrera oficial", de las que hasta el momento "no existen noticias de si se han tenido encuenta o, al contrario, han sido desestimadas".Así, para la junta directiva de Al-Zahara, "sería del todo incomprensible que una comisión creada por el propio Ayuntamiento no tuviera respuesta, al menos, en cuanto a recibir información de cómo se está realizando el trámite de ejecución de la carrera oficial".De igual forma, a juicio de Toledano, tampoco "nadie entendería que una comisión, recordamos de nuevo, creada por el propio Ayuntamiento, no tuviera la más mínima relevancia", ya que esto "significaría cercenar denuevo la participación ciudadana".Para el presidente de Al-Zahara, además, "temas como la seguridad, la accesibilidad, la movilidad y la observancia de las leyes que afectan a nuestro patrimonio son demasiado importantes para que el silencio en torno a ellos sea la nota predominante".--EUROPA PRESS--