Jesús Aguirre anuncia se hará la integración "orgánica" del 061 en el

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado este viernes que, teniendo en cuenta que ya se da una "integración funcional" de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061 en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ahora se procederá a la integración "orgánica" del 061 en el SAS, con el objetivo de lograr una mejor "coordinación" de los diversos servicios de urgencias en Andalucía.En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante una visita al Centro de Salud y Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) Carlos Castilla del Pino de Córdoba, Aguirre ha señalado que los dispositivos del 061 constituyen "una pieza fundamental en la atención de emergencias", al tiempo que se ha referido al plan de impulso de este servicio, "para el que la Junta trabaja en un proyecto de modernización que implica su integración a nivel europeo".Para el titular de Salud y Familias, "el 061, ni se toca, ni se va a tocar", pues "es una de las joyas de la corona, un servicio esencial cuya estructura orgánica se va a mejorar por lo que la polémica con este tema es absurda".De este modo, una de las decisiones que desarrolla la Consejería de Salud y Familias es, tal y como ha detallado Aguirre, "la integración completa del servicio del 061" en el SAS, con lo que su futuro "no está sujeto a cambios o juegos políticos".Por eso, si hasta el momento "el 061 dependía de la Consejería y funcionalmente del SAS", ahora hay proyectada una "integración" de los diversos dispositivos de emergencias "bajo una misma dirección, aunque cada servicio tenga una jefatura independiente".Aguirre se ha referido así a como, en la actualidad "tenemos las urgencias hospitalarias, las urgencias extrahospitalarias, el 061" e incluso, como es el caso del Castilla del Pino de Córdoba, se cuenta con los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), y lo que hay hacer con todos estos servicios es organizarlos "de forma piramidal, porque lo que no puede ser es que se llame por una emergencia y se presente una ambulancia del DCCU y otra del 061", ante distintas llamadas de usuarios "al 061 y al 112", produciéndose "una descoordinación dentro de los servicios de urgencias".Por eso, según ha argumentado el consejero, el objetivo es que todos estos servicios "se coordinen", incluyendo al 061, es decir, se buscará la "integración, con coordinación y, sobre todo, con potenciación desde el punto de vista económico", pues "el 061 no se tocará nunca", según ha insistido, añadiendo que, además, su "integración" en el SAS llevará tiempo, "pues ahora mismo ya hay una integración funcional, pero no orgánica", ya que "el 061, funcionalmente depende del SAS, pero orgánicamente depende de la Consejería" de Salud.En consecuencia, según ha insistido Aguirre, "lo que queremos es que haya una integración orgánica y funcional dentro del propio SAS", para que sea éste el que lleve al 061, pues, "al fin y al cabo" se trata de "un servicio asistencial".--EUROPA PRESS--