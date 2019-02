Aguirre avanza que el Gobierno andaluz aprobará el martes crear "grupo

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha avanzado este viernes que en el Consejo de Gobierno del próximo martes se aprobará la constitución en las ocho provincias de "grupos de trabajo" formados por "profesionales" de prestigio ajenos a la política para determinar las infraestructuras sanitarias que son precisas en cada territorio.A este respecto y en declaraciones a los periodistas poco antes de presidir en Córdoba el acto conmemorativo del Día de Andalucía organizado por la Junta, Aguirre ha explicado que "en cada delegación territorial de Salud y Familias se creará un grupo de trabajo", formado por "personas de fuera de la política, con valía y renombre, desde el punto de vista profesional y social en cada una de las provincias" andaluzas y su labor será "evaluar hacia dónde vamos dentro de las infraestructuras sanitarias".Con ello, el consejero quiere saber "perfectamente qué infraestructuras sanitarias vamos a poner en marcha en Córdoba", por ejemplo, y tener claro "cuáles son eficientes en coste y efectividad" y "cuáles son necesarias", partiendo de la premisa de que no quiere "que intervenga la política" en las recomendaciones que reciba, y por eso deben ser "los propios profesionales los que nos digan que es y que no es necesario".Aguirre ha precisado que dichos grupos de trabajo provinciales estarán integrados por "profesionales sanitarios y no sanitarios", por "gente de prestigio, por gente seria", que "evalúe las necesidades de infraestructuras sanitarias, dónde son necesarias y cuáles son necesarias", pues "muchas veces tendemos a poner en marcha temas sanitarios quizás por compromisos más políticos, y eso al final es caro y malo", pues "es poco eficiente".CARE PARA LUCENAEn cualquier caso, el consejero ya tiene claro, tras haberle pedido el alcalde de Lucena (Córdoba), Juan Pérez (PSOE), una reunión para hablar del proyecto hospitalario promovido para dicha localidad por el anterior Gobierno socialista de la Junta, que este municipio, "con 40.000 habitantes, tiene una población idónea para un Centro de Alta Resolución en el sentido del diagnóstico, un CARE", con lo que se acercarán "los servicios a la población", lo cual "entronca directamente" con el "modelo sanitario" del nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs.En este sentido, Aguirre ha dicho que el objetivo es de "acercar a los especialistas donde están" los usuarios, "en lugar de llevar los pacientes al especialista", cuando, como en este caso, "hay una masa crítica de pacientes" que así lo aconseja, de modo que, según ha anunciado, "el CARE de Lucena va a ser una realidad antes de que acabe la legislatura".Ello será así, según ha concluido el consejero de Salud y Familias, a pesar de que, sobre este proyecto y como herencia del anterior Gobierno andaluz, solo ha encontrado "mucho papel", lo que incluye el proceso de licitación para la redacción del proyecto, pero, según ha lamentado, no ha encontrado "presupuesto", ni tampoco "ladrillos".--EUROPA PRESS--