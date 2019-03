Aguirre anuncia que la Junta de Andalucía pretende incorporar para 202

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado este viernes en Córdoba que la Administración sanitaria andaluza pretende "incorporar, a ser posible para el año 2020 o 2021, la vacuna para la Meningitis B", aunque, según ha precisado Aguirre, lo "importante" ahora es "introducir la tetravalente de la Meningitis"En este sentido y en declaraciones a los periodistas poco antes de participar, junto a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la entrega de los Premios Albéitar, que concede el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, Aguirre ha recordado que, en la "Comisión de Salud Pública" celebrada este jueves en Madrid, la Administración autonómica ya dejó clara su postura favorable "a todo lo que es la medicina preventiva".De hecho, ello se ha visto "reflejado en la incorporación de la (vacuna) tetravalente, en la Meningitis", pues "ya está todo preparado para su incorporación, y en neumococo", para los "mayores de 65 años", mediante "una vacuna que mantiene ya la inmunidad para el resto de la vida".Esto, según ha resaltado el consejero de Salud y Familias, supone "un avance muy importante, muy cualitativo y también cuantitativo, pues también tiene un coste bastante importante, de cara a la campaña de vacunación".Junto a ello, Aguirre ha explicado que "el Grupo de Salud Pública a nivel andaluz está barajando la posibilidad, en corto espacio de tiempo", dependiendo "del tema presupuestario", la opción de "incorporar, a ser posible para el año 2020 o 2021, la vacuna para la Meningitis B", aunque, según ha insistido el consejero, "es muy importante introducir la tetravalente de la Meningitis, porque estamos viendo muchísima Meningitis ahora que no es (del tipo) C, sino que es de otros tipos, que cubre la tetravalente".A este respecto, Aguirre ha aclarado que "la Meningitis B no es tan perentorio cubrirla" y tiene "un coste mucho" mayor "y hay que ir adecuándola poco a poco", siendo esa la postura de la Junta de Andalucía en este asunto.Por otro lado y respecto a cuándo se constituirán las comisiones provinciales de expertos para determinar qué infraestructuras sanitarias son necesarias en cada territorio, Aguirre ha dicho que se conocerá su composición "en 20 días o un mes" y estarán integradas por "personalidades de mucha categoría profesional" y "de mucho prestigio", en algunos casos "vinculadas a la arquitectura, pues estamos hablando de infraestructuras", pero no solo del coste que conlleva su construcción, sino, sobre todo, de lo que supondrá su "mantenimiento" posterior.Junto a ello, el consejero se ha referido a la visita que hizo este jueves a la Consejería de Salud el presidente de la Junta, Juanma Moreno, señalando Aguirre que fue algo "muy emotivo", pues, sin que se hubiera avisado previamente a "los trabajadores de Consejería", a los que, ante la expectación que creó su visita, fue luego saludando, "sala por sala", el presidente andaluz.--EUROPA PRESS--