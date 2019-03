Agentes logísticos debaten las posibilidades del tren como transporte de mercancías para Córdoba

Córdoba.- Agentes logísticos debaten las posibilidades del tren como t

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), ha organizado este martes el encuentro 'Córdoba coge el tren', un foro profesional en el que se abordan las oportunidades que ofrece el ferrocarril como transporte de mercancías y las posibilidades que ofrece la ubicación privilegiada de Córdoba y de su terminal logística.Este encuentro, que tiene lugar en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, reúne a todos los agentes logísticos que intervienen en el proceso, como son cargadores, operadores logísticos, empresas de servicios para logística y empresas exportadoras, entre otros.En declaraciones a los periodistas, la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), ha manifestado que con este encuentro, que surge de la iniciativa 'Córdoba Logística' tras la unanimidad de agentes empresariales y sindicales, "se convoca a los empresarios no solo de Córdoba, sino de ámbito andaluz para hacer un diagnóstico sobre cuál es la situación de las infraestructuras, fundamentalmente ferroviarias, para buscar mejores soluciones en la logística".Asimismo, ha abogado por "conocer de primera mano cuál es la situación actual y cuáles son las previsiones, tanto del Ministerio de Fomento y de Adif, como de la propia Junta de Andalucía", así como "las empresas que están instaladas en la comunidad autónoma que permiten la prestación de servicios logísticos y aquellos mecanismos que son especialistas y diferenciadores en la apuesta por la logística".Igualmente, confía en buscar en este encuentro "la complicidad y el conocimiento de quienes utilizan el tren para su mercancías y atraer a aquellas empresas que hasta ahora no se lo habían planteado", para lo cual "la oferta que se presenta para que la logística se pueda desarrollar a través del tren tiene que tener buenos precios, rutas y servicios que sean competitivos y que sean del interés y cumplan los objetivos que piden a día de hoy las empresas de la región"."LOS VERDADEROS ARTÍFICES"Por su parte, el secretario general de UGT en Córdoba, Vicente Palomares, ha valorado que "se sigue caminando en un proyecto de ciudad de los más importantes que ha habido en los últimos tiempos y que puede cambiar la cara de la ciudad y los números que no ayudan nada a la ciudadanía".Al respecto, ha destacado que en la parte técnica hay que "saber en qué situación se está, dónde se quiere ir, poner en contacto empresas que ya están instaladas con operadores logísticos que puedan tener sinergias entre ellos para favorecer lo que se pretende realizar", al tiempo que "hay que hacer que esto sea una realidad", para lo cual "los verdaderos artífices son los operadores logísticos, los cargadores y los empresarios", ha enfatizado.A su juicio, "esto puede dar frutos importantes para todos y se va a favorecer a toda la ciudadanía de Córdoba", de manera que "se avance en cotas de industrialización que al final es necesario e importante para esta ciudad". Por tanto, la cita de hoy supone "un paso muy importante", resaltando que "la velocidad de crucero es importante", porque "en poco tiempo se han avanzado muchas cosas", ha elogiado.Mientras, la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, ha asegurado que "avanza y coge forma 'Córdoba Logística'", dado que "desde el primer momento todos los agentes económicos y sociales y el Ayuntamiento han puesto en pie" dicho proyecto, de forma que "hoy es un paso más con todos los operadores para que esto sea una realidad".En su opinión, "para Córdoba y la ciudadanía en general es fundamental que se desarrolle una industria que haga que el empleo sea de calidad", de ahí que haya mostrado el apoyo al proyecto "con ilusión y firmeza" y confía en que "Córdoba sea la locomotora para avanzar y este proyecto sea una realidad", para tener "un sector industrial fuerte y un empleo de calidad".También, el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha declarado que "hoy se vive la realidad de la economía, donde las empresas que transportan mercancías y los operadores van a estar presentes", todo ello tras "el banderazo de salida en el mes de enero cuando el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de todos los grupos municipales se aprobó la moción para impulsar la marca 'Córdoba Logística'".En este sentido, el representante de los empresarios cree que "se cumplen los hitos y se pone en marcha una estrategia logística para Córdoba", subrayando que "la logística es un proyecto de ciudad y provincia, sea el color político que sea", en el que "hay que perseverar".Además de la representación del Ayuntamiento, los sindicatos, empresarios y la Universidad, también han estado presentes desde la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria de Algeciras (Cádiz). La alcaldesa espera que "éste sea el primero de muchos encuentros empresariales que tenga la ciudad y permita dar un paso más para la mejora de las condiciones que puede ofrecer la ciudad para la actividad económica"."UN MOMENTO CRUCIAL"El objetivo de este encuentro es plantear un debate en "un momento crucial en el que están en curso en Andalucía, España y Europa diferentes procesos para fomentar el empleo del ferrocarril como medio de transporte preferente en los desplazamientos continentales e intercontinentales de mercancías".Esta actuación es promovida por el Ayuntamiento dentro de la estrategia 'Córdoba Logística', impulsada por empresarios y sindicados para poner en valor el posicionamiento logístico de Córdoba."Se persigue que las empresas puedan mejorar sus cadenas logísticas, incluyendo en ella el ferrocarril de manera más recurrente y llevando a cabo actuaciones de perfeccionamiento de cargas en los entornos próximos a la terminal ferroviaria", según ha explicado la alcaldesa recientemente.A través de estas jornadas, todos los agentes sociales y económicos podrán conocer los recursos que Córdoba y provincia ofrecen para el empleo del ferrocarril en sus cadenas logísticas y que conozcan los procesos que van a impulsar su uso en el corto y medio plazo.Así, se celebran tres mesas de trabajo sectoriales --agricultura y agroindustria; industria y materiales de construcción, y recursos logísticos de Córdoba--, en las que participan representantes de empresas operadoras, cargadores, instituciones y medios de comunicación. Finalmente, se realizará un documento con las conclusiones de los debates abordados durante la sesión.Cabe destacar que estas jornadas cuentan con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) y la colaboración de la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), la Universidad de Córdoba y los sindicatos CCOO y UGT.