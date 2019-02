AEGC lamenta que el juez deje de nuevo en libertad a quienes amenazan de muerte a guardias civiles en Bujalance

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha mostrado este miércoles su disconformidad con la decisión del juez que ha dejado de nuevo en libertad a las personas que amenazan de muerte a guardia civiles en la localidad cordobesa de Bujalance, siendo una de ellas la que amenazó recientemente a un agente con esperarle en la carretera cuando saliera de prestar servicio.Así lo ha indicado la asociación en una nota en la que ha detallado que la Guardia Civil ha detenido "a las tres personas que amenazaron de muerte a un agente" del puesto Bujalance "y a su familia" y ha lamentado que, "una vez más, solo han estado ante el juez el tiempo mínimo, como ya ocurriera en diciembre pasado que llegaron saludaron al juez y se volvieron a su casa".Por todo ello, AEGC ha afirmado no salir de su "asombro" puesto que no es "un hecho aislado", ya que "las amenazas de muerte las vertió un individuo que tiene ya tiene varias denuncias" por los mismos hechos, puestas tanto por este agente "como por otros del cuartel".Para la asociación, esta puesta en libertad "solo servirá para que estos delincuentes, uno de ellos pendiente de un juicio por narcotráfico, se hagan más fuertes porque están comprobando como sus amenazas no tienen ningún tipo de consecuencia para ellos".--EUROPA PRESS--