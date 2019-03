Adelante Andalucía pregunta a la Junta por una transferencia de 11.638 euros en 2015 a Fundación Guadalquivir

Moscoso en la rueda de prensa

El parlamentario andaluz de Adelante Andalucía por Córdoba, David Moscoso, ha registrado una pregunta en el Parlamento de Andalucía para recabar información sobre una transferencia bancaria, por 11.638 euros, que le hizo la Junta de Andalucía a la Fundación Guadalquivir Futuro en 2015 y sobre la que el diputado regional cordobés tiene varias dudas.Así, según recoge en la exposición de motivos de su pregunta escrita, registrada el 7 de marzo y recogida por Europa Press, en el marco del proceso judicial abierto en dos juzgados de Instrucción de Córdoba contra la Fundación Guadalquivir, "como consecuencia de la denuncia interpuesta por Podemos Andalucía" en 2016, por el supuesto uso indebido que habría dado la fundación a ayudas de la Junta, se requirieron "determinadas pruebas periciales a la Policía Judicial".De ello resultó, según "un informe de la contabilidad de la entidad, que el 29 de diciembre de 2015 la Dirección General de Administración Local y Relaciones Institucionales, que dependía de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, ingresó 11.638,97 euros en la cuenta de la fundación", pero "la cantidad nunca se declaró" y, además, "Administración Local no tenía programas para financiar oenegés, solo a ayuntamientos".A ello se suma, según ha expuesto Moscoso en su pregunta, que "la cantidad coincide al céntimo con una ayuda oficial que sí aprobó la Junta para Guadalquivir Futuro, pero no fue Administración Local" quien lo hizo, "sino Participación Ciudadana y Voluntariado, que era otra Dirección General de la Junta en aquel momento". De hecho, "la Junta no publicó la resolución en el BOJA hasta tres meses después de habérsela concedido y ligado a un proyecto que se llamaba 'Consolidación del Bancode Alimentos'".Como consecuencia de todo ello, Moscoso quiere saber si "¿es legalmente posible que la Junta pague una cantidad antes de que el cargo público que la gestiona ponga su firma y su sello en el proyecto?", preguntando también el diputado de Adelante Andalucía si dicha transferencia, realizada el 29 de diciembre de 2015, "¿contó con todas las autorizaciones pertinentes de la Junta de Andalucía?", es decir, si "se respetaron los procedimientos administrativos establecidos en este caso?".--EUROPA PRESS--