Adelante Andalucía pregunta a la Junta por el salario de los alumnos de talleres de empleo en el Guadiato

Moscoso y Naranjo en el Puente Romano

Los parlamentarios andaluces de Adelante Andalucía por Córdoba, David Moscoso y Ana Naranjo, han registrado una pregunta dirigida al Gobierno de la Junta de Andalucía para su respuesta oral en la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del Parlamento andaluz, con el fin de saber qué medidas tomará para que se aplique la normativa, respecto a salarios y descansos de los alumnos de talleres de empleo, subvencionados por la Junta, que se imparten en el Valle del Guadiato de Córdoba.En la exposición de motivos de la pregunta, consultada por Europa Press, se alega por Moscoso y Naranjo que han "tenido conocimiento de que la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato ha remitido un escrito al alumnado contratado en los diversos talleres de empleo que oferta, en el marco de la Orden 2 de junio de 2016 de la Junta deAndalucía, exigiéndoles la regulación de las nóminas".Considera la Mancomunidad, por lo que explica en dicho escrito, "que la retribución que han de percibir es sobre la base del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado previamente a la aprobación del Real Decreto 1462/2018 de 21 de diciembre por el que se fija el SMI para 2019 y no la que establece el citado Real Decreto para el año en curso".De momento, según se señala en la pregunta de Adelante Andalucía, la Mancomunidad "les ha modificado de forma automática la nómina de febrero, detrayéndoles la diferencia abonada desde su criterio con respecto a la diferencia de SMI que deberían haberles pagado, es decir, tomando como referencia el SMI de 2018 y no de 2019".La Mancomunidad alega que ha efectuado una consulta a la Junta de Andalucía para clarificar cuál es la referencia del SMI que ha de aplicar a estos alumnos, a través de sus contratos en los talleres de empleo y, como no ha recibido respuesta de la Junta, "ha adoptado como criterio retribuir con el SMI establecido en 2018", aunque, según Unidos Podemos, "los contratos afectados se firmaron mayoritariamente en el mes de enero de 2019 y, por tanto, el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el SMI para 2019 estaba vigente".A ello se suma, según exponen los parlamentarios, "que la orden de 2 de junio recoge expresamente" que, "en los contratos formativos se incentivará el importe correspondiente al SMI anualmente establecido, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias", y que también "se incentivará la totalidad de lascuotas a cargo del empleador correspondientes a la Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional establecidas para dichos contratos en su normativa específica".Por lo demás, los alumnos de estos talleres de empleo de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato se quejan del "incumplimiento del convenio laboral, al obligarles desde la Gerencia de la Mancomunidad a tomar días de vacaciones sin haberlos solicitado, durante puentes o fines de semana".Por todo, Adelante Andalucía entiende que el Gobierno andaluz debe explicar "¿qué actuaciones va a llevar a cabo para hacer cumplir a la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato las normas recogidas en la concesión de ayudas a talleres de empleo, respecto a retribución y jornadas laborales, de descanso y vacaciones, entre el alumnado beneficiado?", dado que es la Junta la que "subvenciona los talleres de empleo afectados por este conflicto, y que recae en la administración andaluza la correcta aplicación de la Orden de 2 de junio".--EUROPA PRESS--