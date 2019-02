Adelante Andalucía logra el respaldo del Parlamento a su PNL para la recapitalización de Rabanales 21

Moscoso en una rueda de prensa

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del Gobierno de PP y Cs y de los grupos de PSOE-A y Adelante Andalucía, y el voto en contra de Vox, una proposición no de ley (PNL) de Adelante Andalucía para la "recapitalización del préstamo participativo de Rabanales 21", de forma que el capital público" del Parque Científico Tecnológico de Córdoba "pase de un 20 a un 47 por ciento".Así lo ha anunciado, en un comunicado, el portavoz de Economía de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, el cordobés David Moscoso, quien ha defendido la PNL ya aprobada y que ha detallado que "el acuerdo prevé la recapitalización de los diez millones de euros del préstamo que adeuda Rabanales a la Junta, más la construcción de un nuevo edificio, como incubadora de empresas de base científica y tecnológica".De hecho, la PNL, además de buscar la recapitalización de Rabanales 21, también pretendía "crear 3.000 metros más de techo para la implantación de empresas de base científico y tecnológica, tal como ya se pretendió desde Podemos en la pasada legislatura".Moscoso ha expresado su "satisfacción y gratitud" por haber podido "contar con este apoyo parlamentario, por entender que Córdoba sigue necesitando que esta infraestructura científico-tecnológica se encuentre en las mejores condiciones para impulsar el desarrollo de industrias de base científica y tecnológica, con el fin de generar empleo y riqueza en nuestra tierra"."Hemos vuelto a traer esta solución --ha proseguido-- simple y llanamente porque el Gobierno andaluz del PSOE-A no cumplió el acuerdo que en esta Cámara se aprobó por mayoría en la pasada legislatura, pues PP y C's la apoyaron también entonces, aunque ahora desde la oposición se ha sumado también el apoyo del PSOE, y solo Vox se ha opuesto".El acuerdo propuesto desde Adelante Andalucía comprende "que se recapitalice el Parque, lo cual es posible mediante la inversión del préstamo participativo que la Junta concedió a Rabanales 21 hace unos años, adquiriendo con ello un mayor porcentaje de participación en su capital social".De esta forma, según ha precisado Moscoso, la Junta "pasará de tener un 20 a un 47 por ciento, equiparando su situación con respecto a la participación media en el capital social de parques científico tecnológicos de Andalucía, que es de un 52 por ciento".Por lo demás, el parlamentario andaluz de Adelante Andalucía considera que "el impulso de Rabanales 21 ha de pasar, necesariamente, por crear más techo de edificio, y mayor impulso desde la Consejería para lograr la implantación de empresas inversoras".Finalmente, Moscoso ha querido "agradecer a los portavoces de los restantes grupos parlamentarios, especialmente a Adolfo Molina y Fran Carrillo, de PP y Cs, respectivamente, su postura sensible y comprometida con el impulso de Rabanales 21, como infraestructura de especial interés para el desarrollo de la I+D+i en Córdoba y la consiguiente necesidad de dar una solución definitiva a su situación financiera".Ahora, según ha concluido Moscoso, "es importante que los representantes de PP y Cs en el Parlamento insistan al Gobierno para que busque la mejor fórmula de aplicar este acuerdo en el menor plazo posible".--EUROPA PRESS--