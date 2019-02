Aceite de almazara

La Asociación Cordobesa de Industrias Almazaras (Acora) ha criticado este miércoles que "la Consejería de Agricultura ha vuelto a superarse y destina solo el tres por ciento del presupuesto a ayudas al sector industrial fabricante de aceite de oliva", pues "once, cuatro y ahora tres son los porcentajes de ayuda a la transformación y comercialización que Agricultura ha destinado al sector industrial en las tres últimas convocatorias de ayudas".Según ha informado Acora, "la más reciente, publicada el pasado viernes en la web de la Consejería, incluye la relación de beneficiarios provisionales para la obtención de subvenciones para la transformación y comercialización de productos agrícolas", y el resultado "es desolador para el sector industrial, pues de 48 beneficiarios provisionales, dos son almazaras industriales y una entamadora no cooperativa", mientras que "las 45 entidades restantes pertenecen al sector cooperativo".A juicio de Acora, además, "llama la atención el reparto de la ayuda por provincias, pues, a excepción de Jaén, que cuenta con dos beneficiaros pertenecientes al sector industrial, el resto de las provincias productoras se caracteriza por una ausencia total de almazaras como beneficiarios industriales".Ante ello, en Acora dicen no entender "el motivo por el que la Consejería se empeña en vincular la ayuda destinada a transformación y comercialización a criterios que nada tienen que ver con la convocatoria, que no evalúan la repercusión del proyecto que se quiere poner en marcha en el medio rural, que traslada a un segundo plano criterios de evaluación tan importantes como la creación de empleo, el respeto al medio ambiente, la calidad y diferenciación del producto, los esfuerzos en exportación o el porcentaje de producción que se envasa y que repercute directamente en un aumento del valor añadido" de los aceites.Por eso, en Acora confían en que el nuevo Gobierno andaluz "no continúe con procedimientos viciados y discriminatorios en el reparto de ayudas y adopte criterios más objetivos y equilibrados, que deriven en un trato igualitario para todas las empresas del sector con independencia de su forma jurídica".--EUROPA PRESS--