A juicio este jueves una profesora que se enfrenta a cárcel acusada de insultar a sus alumnos

Ciudad de la Justicia de Córdoba

El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba prevé acoger este jueves el juicio contra una profesora de un instituto acusada de cuatro presuntos delitos contra la integridad moral, tras supuestamente insultar a algunos alumnos durante las clases, después de que fuera suspendido en enero por la falta de unas actas del centro, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales. El fiscal le pide tres años de prisión.Según recoge la calificación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en el curso 2014-2015, en el que la procesada, mientras ejercía su labor como docente, "con la intención de menoscabar la integridad de sus alumnos", presuntamente los humillaba, gritaba y se dirigía a ellos con palabras tales como "tontos, vagos, eras más tonto que un pavo en Navidad".En concreto, a uno de los alumnos le dijo "niñato", "mentiroso", "no vales para nada", ante lo cual "entró en una situación de ansiedad que requirió valoración de Salud Mental y que derivó en un trastorno adaptativo".En otro caso, la profesora supuestamente le dijo a una alumna: "estás "empaná", eres tonta, estás peor que un pavo de Navidad", al tiempo que "aprovechaba las ocasiones en que salía a la pizarra para ridiculizarla", de manera que entró en ansiedad y también derivó en un trastorno adaptativo.Por otra parte, el fiscal relata que la procesada insultó a un tercer alumno con palabras como "vago", "tonto" y "torpe", de forma que presentó síntomas emocionales, aunque no han sido catalogados como trastorno mental.Y en un cuarto caso, la profesora "le gritó a un alumno en los mismos términos que los anteriores, derivando el 9 de junio de 2015 en una crisis de ansiedad", por lo que presentó síntomas emocionales, pero que no cumplen criterios de intensidad como para catalogarlos como trastorno mental.Cabe señalar que el Ministerio Público ha solicitado para la acusada penas de nueve meses de cárcel por cada uno de los cuatro delitos contra la integridad moral y órdenes de alejamiento de dos años sobre cada uno de ellos. Los dos primeros perjudicados reclaman por estos hechos, mientras que los otros dos, no.--EUROPA PRESS--