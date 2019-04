A Bimbo no le consta la denuncia de UGT y afirma cumplir la legislación vigente

A la compañía Bimbo no le consta la presentación de "ninguna denuncia" contra ella, tal y como ha anunciado que ha hecho, ante la Inspección de Trabajo, la sección sindical de UGT en la planta de Bimbo en Puente Genil (Córdoba), por un presunto fraude de ley ante la supuesta "externalización encubierta de puestos de trabajo que está llevando a cabo la dirección de la empresa", según el sindicato.En relación con ello, fuentes de Bimbo han asegurdo a Europa Press que en la compañía no les consta ninguna denuncia y que, en cualquier caso, "Bimbo cumple estrictamente con la legislación vigente en todos los países en los que tiene presencia".Desde la compañía se ha reaccionado así después de que UGT haya criticado en un comunicado este lunes la supuesta "externalización encubierta de puestos de trabajo" de la planta de Puente Genil, algo de lo que "no han sido informados" los representantes de los trabajadores, "incumpliendo lo establecido en el convenio colectivo", temiendo el sindicato que la pretensión de la empresa sea "ir externalizando puestos de trabajo de la actividad principal, y que hasta ahora vienen realizando los propios trabajadores de la plantilla".Por este motivo, UGT ha avanzado que va a "impugnar ante la jurisdicción laboral correspondiente dichas medidas tomadas por la empresa y, en todo caso, si no se reconduce la situación, se convocará una asamblea de trabajadores de la plantilla para tomar las medidas y acciones oportunas, sin descartar, si fuere necesario, convocar paros".Entienden en el sindicato que "se están conculcando los derechos de los trabajadores" de esta planta y, para ello, ha convocado a la dirección de la empresa "a una reunión de urgencia en esta semana", para tratar dichos asuntos.--EUROPA PRESS--