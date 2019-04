Verónica Forqué, Boris Izaguirre o Antonia Dell'Atte debaten este fin de semana sobre la felicidad

Cádiz.- Cádiz debate desde este viernes los caminos torcidos de la fel

El Teatro de la Tía Norica en la capital gaditana acoge desde este viernes, hasta el domingo, el Encuentro del Bienestar que bajo el nombre de 'Los caminos torcidos de la felicidad' ha organizado la SER y que comprende distintos diálogos con destacados invitados como Verónica Forqué, Boris Izaguirre, Javier Mariscal o Antonia Dell 'Atte.Según ha indicado la organización en una nota, el encuentro, que tratará de analizar la propia noción de felicidad, de lujo y de necesidad, será inaugurado con la mesa titulada 'El diablo viste de prada. Compro, luego existo', en la que Ana García Siñeriz, Lola Carretero y Daniel Gascón dialogan con Celia Blanco sobre la sociedad de consumo.El sábado tendrán lugar distintas actividades paralelas entre las que destaca la jornada 'Jóvenes y Literatura. Las Nuevas Narrativas', que se celebrará en el Espacio de Creación Contemporánea (ECCO) y versará sobre la poesía actual, la escritura narrativa, la literatura y las nuevas tecnologías con figuras muy relevantes de la juventud literaria española.La jornada comenzará con un taller de introducción a la poesía y la escritura creativa a cargo de Saúl Flores para la incursión en el lenguaje poético, así como la enseñanza de técnicas de escritura creativa. También Saúl Flores, Benji Verdes, Rubén de La Cruz (Xenon) hablarán sobre las claves de la renovación de un género, en un diálogo moderado por Josefina Junquera.Por la tarde, en el Teatro del Títere de la Tía Norica continuarán las mesas de diálogo en torno a la felicidad, con 'Toma el dinero y corre. ¿De qué está hecha la felicidad?' con Verónica Forqué, Javier Mariscal y Antonia Dell 'Atte, y Ayanta Barilli como moderadora. Posteiormente, Isaac Rosa y Boris Izaguirre, con Carmen Posadas como moderadora, protagonizarán un diálogo bajo el título 'El club de la lucha. Cómo ser feliz en pareja'.Finalmente, el domingo se celebra el diálogo 'Amanece que no es poco. Atajos para superar a la happycracia', con la presencia de Eparquio Delgado, Iñaki Domínguez y Sergio del Molino, que dialogarán con Mercedes Cebrián sobre el pensamiento positivo y cómo puede devenir en una auténtica tiranía de la sonrisa.Finalmente, el diálogo '¿Qué me pasa, doctor? Me estoy muriendo o cómo sobrevivir a los hipocondríacos', moderado por Teodoro León Gross con Manuel Hidalgo, Jorge Usón y Juan Cruz sobre esa interpretación catastrófica de las sensaciones corporales que es la hipocondría, pondrán el punto y final al encuentro.--EUROPA PRESS--